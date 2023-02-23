Wirtualna Polska: полицейские Польши провели на Украине операцию по разминированию
Полицейские Польши в течение пяти месяцев участвовали в секретной операции по разминированию районов Украины, оставленных российскими войсками, сообщило издание Wirtualna Polska.
В операции по разминированию территории Украины, как отмечается, участвовали 98 человек. Ранее о привлечении к этой работе польских полицейских не сообщалось из соображений безопасности, портал рассказал об операции после того, как подтвердилось, что все полицейские республики пересекли границу и вернулись в Польшу.
Польские полицейские выехали в соседнюю страну после просьбы Киева к группе ATLAS (полицейской оперативной группе, объединяющей специальные антитеррористические подразделения Евросоюза) об отправке саперов на Украину, которой, как пишет издание, не хватает собственных специалистов.
«Из всех участников группы ATLAS на призыв украинцев откликнулась только Польша. Другие страны решили, что миссия в раздираемой войной стране слишком опасна», – пишет Wirtualna Polska.
Польские специалисты работали в Киевской области, их группировка «пережила 129 налетов ракет и беспилотников», отмечает издание. Саперы разминировали в том числе территорию одного из аэропортов под Киевом, расчищали дороги и поля с противотанковыми и противопехотными минами, обезвредили разрушенные склады оружия.
«За почти пять месяцев службы никто из польских полицейских не пострадал. В последние недели Главное управление полиции приняло решение о прекращении миссии. На это повлияли, в том числе, разведданные о планируемом наступлении России», – говорится в материале.
В начале февраля глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что миссия военной помощи ЕС будет обучать дополнительно 15 000 украинских солдат, а блок предоставит 25 млн евро на поддержку усилий по разминированию.