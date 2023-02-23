Газета
Политика

Wirtualna Polska: полицейские Польши провели на Украине операцию по разминированию

Ведомости

Полицейские Польши в течение пяти месяцев участвовали в секретной операции по разминированию районов Украины, оставленных российскими войсками, сообщило издание Wirtualna Polska.

В операции по разминированию территории Украины, как отмечается, участвовали 98 человек. Ранее о привлечении к этой работе польских полицейских не сообщалось из соображений безопасности, портал рассказал об операции после того, как подтвердилось, что все полицейские республики пересекли границу и вернулись в Польшу.

Польские полицейские выехали в соседнюю страну после просьбы Киева к группе ATLAS (полицейской оперативной группе, объединяющей специальные антитеррористические подразделения Евросоюза) об отправке саперов на Украину, которой, как пишет издание, не хватает собственных специалистов.

Ранее по теме: В Белоруссии заявили о минировании приграничных с Украиной дорог

«Из всех участников группы ATLAS на призыв украинцев откликнулась только Польша. Другие страны решили, что миссия в раздираемой войной стране слишком опасна», – пишет Wirtualna Polska.

Польские специалисты работали в Киевской области, их группировка «пережила 129 налетов ракет и беспилотников», отмечает издание. Саперы разминировали в том числе территорию одного из аэропортов под Киевом, расчищали дороги и поля с противотанковыми и противопехотными минами, обезвредили разрушенные склады оружия.

«За почти пять месяцев службы никто из польских полицейских не пострадал. В последние недели Главное управление полиции приняло решение о прекращении миссии. На это повлияли, в том числе, разведданные о планируемом наступлении России», – говорится в материале.

В начале февраля глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что миссия военной помощи ЕС будет обучать дополнительно 15 000 украинских солдат, а блок предоставит 25 млн евро на поддержку усилий по разминированию.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных