Wirtualna Polska: полицейские Польши провели на Украине операцию по разминированию

В операции по разминированию территории Украины, как отмечается, участвовали 98 человек. Ранее о привлечении к этой работе польских полицейских не сообщалось из соображений безопасности, портал рассказал об операции после того, как подтвердилось, что все полицейские республики пересекли границу и вернулись в Польшу.