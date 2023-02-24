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Политика

США выделят Украине новый пакет помощи на $2 млрд

Ведомости

Вашингтон выделит Киеву новый пакет помощи в области безопасности на $2 млрд, сообщил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы продолжим анализировать, что [Украине] необходимо, предоставлять ей все необходимое, чтобы у Украины было то, что ей нужно для успеха на поле боя», – приводит его слова Reuters.

Содержание нового пакета помощи советник раскрывать не стал.

24 февраля страны G7 также объявят о новом пакете санкций, в который войдут ограничения и против стран, пытающихся ввозить в РФ оказавшиеся под запретом товары, сказал Салливан. По словам чиновника, со временем проявится «эрозия качества и потенциала российской экономики». Потенциальные поставки Киеву истребителей F-16 он назвал вопросом долгосрочной, а не краткосрочной обороны Украины.

Новый пакет военной помощи Киеву ранее анонсировал CNN. По информации телеканала, в него войдут ракеты HIMARS и 155-мм снаряды для гаубиц, БПЛА и средства для борьбы с ними, оборудование для разминирования и защищенное коммуникационное оборудование. Помощь при этом будет оказана не из запасов США, а через соответствующие контракты с производителями. Это означает, что доставка помощи займет гораздо больше времени, но в то же время показывает готовность США поддерживать Украину в долгосрочной перспективе.

20 февраля государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты выделят Украине очередной пакет помощи общим объемом $460 млн, из которого $450 млн приходятся на военные поставки.

Уточнялось, что этот военный пакет помощи включает в себя снаряды для РСЗО HIMARS и гаубиц, которые США ранее поставили ВСУ, новые системы Javelin и радиолокаторы воздушного наблюдения. Как ожидается, в него также войдут около 2000 бронебойных ракет, четыре БМП Bradley, два транспортных средства для ремонта оборудования, мины, приборы ночного видения и др.

18 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в украинском конфликте «будет чрезвычайно» опасной для НАТО, поэтому необходимо продолжать поддерживать Украину. Также генсек считает, что страны альянса должны готовиться к противостоянию с Россией: модернизировать собственные армии, укреплять отношения между странами Европы и США и в целом укреплять «стойкость» западного общества.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных