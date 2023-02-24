США выделят Украине новый пакет помощи на $2 млрд

Новый пакет военной помощи Киеву ранее анонсировал CNN. По информации телеканала, в него войдут ракеты HIMARS и 155-мм снаряды для гаубиц, БПЛА и средства для борьбы с ними, оборудование для разминирования и защищенное коммуникационное оборудование. Помощь при этом будет оказана не из запасов США, а через соответствующие контракты с производителями. Это означает, что доставка помощи займет гораздо больше времени, но в то же время показывает готовность США поддерживать Украину в долгосрочной перспективе.