США выделят Украине новый пакет помощи на $2 млрд
Вашингтон выделит Киеву новый пакет помощи в области безопасности на $2 млрд, сообщил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Мы продолжим анализировать, что [Украине] необходимо, предоставлять ей все необходимое, чтобы у Украины было то, что ей нужно для успеха на поле боя», – приводит его слова Reuters.
Содержание нового пакета помощи советник раскрывать не стал.
24 февраля страны G7 также объявят о новом пакете санкций, в который войдут ограничения и против стран, пытающихся ввозить в РФ оказавшиеся под запретом товары, сказал Салливан. По словам чиновника, со временем проявится «эрозия качества и потенциала российской экономики». Потенциальные поставки Киеву истребителей F-16 он назвал вопросом долгосрочной, а не краткосрочной обороны Украины.
Новый пакет военной помощи Киеву ранее анонсировал CNN. По информации телеканала, в него войдут ракеты HIMARS и 155-мм снаряды для гаубиц, БПЛА и средства для борьбы с ними, оборудование для разминирования и защищенное коммуникационное оборудование. Помощь при этом будет оказана не из запасов США, а через соответствующие контракты с производителями. Это означает, что доставка помощи займет гораздо больше времени, но в то же время показывает готовность США поддерживать Украину в долгосрочной перспективе.
20 февраля государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты выделят Украине очередной пакет помощи общим объемом $460 млн, из которого $450 млн приходятся на военные поставки.
Уточнялось, что этот военный пакет помощи включает в себя снаряды для РСЗО HIMARS и гаубиц, которые США ранее поставили ВСУ, новые системы Javelin и радиолокаторы воздушного наблюдения. Как ожидается, в него также войдут около 2000 бронебойных ракет, четыре БМП Bradley, два транспортных средства для ремонта оборудования, мины, приборы ночного видения и др.
18 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в украинском конфликте «будет чрезвычайно» опасной для НАТО, поэтому необходимо продолжать поддерживать Украину. Также генсек считает, что страны альянса должны готовиться к противостоянию с Россией: модернизировать собственные армии, укреплять отношения между странами Европы и США и в целом укреплять «стойкость» западного общества.