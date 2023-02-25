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Байден: Киев может вернуть Крым под свой контроль после переходного периода

Ведомости

США не будут диктовать Украине, каким должен быть результат конфликта с Россией, граждане страны должны сами это решить, заявил президент США Джо Байден в эфире канала ABC. Об этом сообщает «РИА Новости».

Глава государства также ответил на вопрос о перспективах возвращения по итогам переговоров под контроль Киева Крыма и территорий на востоке страны. Байден заявил, что «может представить обстоятельства, при которых этому будет предшествовать переходный период».

«Не все сразу», — сказал президент США.

Крым вошел в состав России в 2014 г. после проведения референдума. Согласно его результатам, 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за присоединение к России. Ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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Украинские власти не раз говорили о планах вернуть Крым под свой контроль, в том числе военным путем. В частности, в конце декабря 2022 г. в интервью The Guardian глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев «сделает все возможное» для этого в 2023 г.

16 февраля замгоссекретаря США Виктория Нуланд напомнила, что Вашингтон не признает итоги референдумов о присоединении Крыма к России. По ее словам, «массивные военные сооружения», которые находятся на полуострове, являются законными целями ВСУ, а Вашингтон поддерживает удары по этим объектам. При этом, по мнению госсекретаря США Энтони Блинкена, попытка наступления Украины на Крым стала бы пересечением «красной линии» для Кремля, которое может привести к большей эскалации конфликта.

С 24 февраля 2022 г. Россия проводит спецоперацию на Украине. Ее целями президент Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных