Байден: Киев может вернуть Крым под свой контроль после переходного периода
США не будут диктовать Украине, каким должен быть результат конфликта с Россией, граждане страны должны сами это решить, заявил президент США Джо Байден в эфире канала ABC. Об этом сообщает «РИА Новости».
Глава государства также ответил на вопрос о перспективах возвращения по итогам переговоров под контроль Киева Крыма и территорий на востоке страны. Байден заявил, что «может представить обстоятельства, при которых этому будет предшествовать переходный период».
«Не все сразу», — сказал президент США.
Крым вошел в состав России в 2014 г. после проведения референдума. Согласно его результатам, 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за присоединение к России. Ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Украинские власти не раз говорили о планах вернуть Крым под свой контроль, в том числе военным путем. В частности, в конце декабря 2022 г. в интервью The Guardian глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев «сделает все возможное» для этого в 2023 г.
16 февраля замгоссекретаря США Виктория Нуланд напомнила, что Вашингтон не признает итоги референдумов о присоединении Крыма к России. По ее словам, «массивные военные сооружения», которые находятся на полуострове, являются законными целями ВСУ, а Вашингтон поддерживает удары по этим объектам. При этом, по мнению госсекретаря США Энтони Блинкена, попытка наступления Украины на Крым стала бы пересечением «красной линии» для Кремля, которое может привести к большей эскалации конфликта.
С 24 февраля 2022 г. Россия проводит спецоперацию на Украине. Ее целями президент Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.