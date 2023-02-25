Байден: Киев может вернуть Крым под свой контроль после переходного периода

16 февраля замгоссекретаря США Виктория Нуланд напомнила, что Вашингтон не признает итоги референдумов о присоединении Крыма к России. По ее словам, «массивные военные сооружения», которые находятся на полуострове, являются законными целями ВСУ, а Вашингтон поддерживает удары по этим объектам. При этом, по мнению госсекретаря США Энтони Блинкена, попытка наступления Украины на Крым стала бы пересечением «красной линии» для Кремля, которое может привести к большей эскалации конфликта.