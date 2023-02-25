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МИД исключил посредничество Швейцарии в переговорах по Украине

Ведомости

Швейцария в понимании Москвы больше не является нейтральным государством и не может претендовать на роль посредника по урегулированию кризиса на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее в интервью газете Le Temps глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что в Женеве идут переговоры о ситуации на Украине. По его словам, они проходят «не на самом высоком уровне» и в обстановке «максимальной осмотрительности».

Захарова в связи с заявлением Кассиса напомнила, что этот вопрос прокомментировал помощник президента РФ Владимир Мединский, который «четко и недвусмысленно заявил, что ему не известно ни о каких переговорах».

«Швейцария, присоединившаяся к незаконным односторонним антироссийским санкциям Запада против России, в нашем понимании, больше не является нейтральным государством и не может претендовать ни на какую посредническую роль в контексте урегулирования украинского кризиса, включая предоставление своей площадки», – говорится в заявлении представителя МИДа.

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30 января президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил создать международный формат по примеру G20 для урегулирования украинского конфликта. Тогда он заявил, что видит участниками переговоров в том числе Китай, Индию и Индонезию, а также выразил уверенность, что он сам способен внести свой вклад. По его словам, «если мне нужно поговорить с Зеленским, с Путиным, я это сделаю».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорил о готовности рассмотреть роль посредника в украинском кризисе, – только если об этом попросят Киев, Москва и Вашингтон.

С начала спецоперации стороны несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили, поскольку Украина вышла из него, а президент РФ Владимир Зеленский на законодательном уровне установил, что переговоры не могут быть возобновлены, пока Владимир Путин является президентом России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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