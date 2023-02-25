МИД исключил посредничество Швейцарии в переговорах по Украине
Швейцария в понимании Москвы больше не является нейтральным государством и не может претендовать на роль посредника по урегулированию кризиса на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее в интервью газете Le Temps глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что в Женеве идут переговоры о ситуации на Украине. По его словам, они проходят «не на самом высоком уровне» и в обстановке «максимальной осмотрительности».
Захарова в связи с заявлением Кассиса напомнила, что этот вопрос прокомментировал помощник президента РФ Владимир Мединский, который «четко и недвусмысленно заявил, что ему не известно ни о каких переговорах».
«Швейцария, присоединившаяся к незаконным односторонним антироссийским санкциям Запада против России, в нашем понимании, больше не является нейтральным государством и не может претендовать ни на какую посредническую роль в контексте урегулирования украинского кризиса, включая предоставление своей площадки», – говорится в заявлении представителя МИДа.
30 января президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил создать международный формат по примеру G20 для урегулирования украинского конфликта. Тогда он заявил, что видит участниками переговоров в том числе Китай, Индию и Индонезию, а также выразил уверенность, что он сам способен внести свой вклад. По его словам, «если мне нужно поговорить с Зеленским, с Путиным, я это сделаю».
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорил о готовности рассмотреть роль посредника в украинском кризисе, – только если об этом попросят Киев, Москва и Вашингтон.
С начала спецоперации стороны несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили, поскольку Украина вышла из него, а президент РФ Владимир Зеленский на законодательном уровне установил, что переговоры не могут быть возобновлены, пока Владимир Путин является президентом России.