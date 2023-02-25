МИД исключил посредничество Швейцарии в переговорах по Украине

30 января президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил создать международный формат по примеру G20 для урегулирования украинского конфликта. Тогда он заявил, что видит участниками переговоров в том числе Китай, Индию и Индонезию, а также выразил уверенность, что он сам способен внести свой вклад. По его словам, «если мне нужно поговорить с Зеленским, с Путиным, я это сделаю».