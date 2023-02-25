Индия по итогам встречи минфинов G20 указала на разные точки зрения на спецоперацию
Индия в итоговом документе встречи министров финансов и управляющих центральными банками G20 указала на разные точки зрения на конфликт на Украине, сообщает Reuters со ссылкой на заявление минфина страны.
«Большинство членов решительно осудили конфликт на Украине и подчеркнули, что он причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет существующую уязвимость в мировой экономике – сдерживает рост, увеличивает инфляцию, нарушает цепочки поставок, усиливает энергетическую и продовольственную незащищенность и повышает риски для финансовой стабильности. Были другие взгляды и разные оценки ситуации и санкций», – говорится в заявлении.
В нем также отмечается, что G20 не является форумом для решения вопросов безопасности, хоть и «вопросы безопасности могут иметь значительные последствия для мировой экономики». ТАСС со ссылкой на совместное заявление G20 сообщает, что участники встречи согласились со всеми пунктами итогового документа, кроме двух, которые декларировали заявления о ситуации на Украине. «Все министры финансов G20 и управляющие центральными банками объединения согласились с пунктами 1, 2 и с пунктами с 5 по 17 вместе с приложениями 1 и 2», – говорится в заявлении. Эти пункты не одобрили представители России и Китая. По данным агентства, в одном из пунктов выражались сожаления по поводу действия России на Украине, в другом – что участники встречи решительно осуждают военные действия.
22 февраля Reuters со ссылкой на источники сообщал, что председательствующая в этом году в G20 Индия не хочет, чтобы на заседаниях участников клуба государств обсуждались санкции в отношении России. Как напоминает агентство, Индия открыто не критиковала Москву после начала спецоперации на Украине, призывая к дипломатическому урегулированию конфликта.
По итогам саммита G20, который проходил на Бали с 15 по 16 ноября 2022 г., итоговое коммюнике также было под угрозой из-за несогласия в украинском вопросе. Но российской стороне удалось добиться внесения поправок в декларацию G20.