Индия по итогам встречи минфинов G20 указала на разные точки зрения на спецоперацию

В нем также отмечается, что G20 не является форумом для решения вопросов безопасности, хоть и «вопросы безопасности могут иметь значительные последствия для мировой экономики». ТАСС со ссылкой на совместное заявление G20 сообщает, что участники встречи согласились со всеми пунктами итогового документа, кроме двух, которые декларировали заявления о ситуации на Украине. «Все министры финансов G20 и управляющие центральными банками объединения согласились с пунктами 1, 2 и с пунктами с 5 по 17 вместе с приложениями 1 и 2», – говорится в заявлении. Эти пункты не одобрили представители России и Китая. По данным агентства, в одном из пунктов выражались сожаления по поводу действия России на Украине, в другом – что участники встречи решительно осуждают военные действия.