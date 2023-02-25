Иран заявил о разработке крылатой ракеты дальностью 1650 км

Агентство Tasnim уточняет, что ракета Paveh была недавно принята на вооружение и названа «в память об иранских войсках, замученных в провинции Курдистан». Гаджизаде подчеркнул, что все ракеты Ирана сейчас производятся с высокой точностью, а американские базы в регионе находятся в пределах их досягаемости. По его словам, КСИР также удалось снизить вес своих ракет большой дальности, повысить эффективность их боеголовок и сократить время подготовки.