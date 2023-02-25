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Иран заявил о разработке крылатой ракеты дальностью 1650 км

Ведомости

Иран разработал крылатую ракету дальностью 1650 км, заявил командующий ВКС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амирали Гаджизаде. Об этом в субботу сообщает Reuters.

Согласно заявлению Пентагона в ноябре 2022 г., США скептически относятся к сообщениям о том, что Иран разработал гиперзвуковую баллистическую ракету, отмечает агентство. По данным Reuters, Иран расширил свою ракетную программу вопреки возражениям со стороны Вашингтона, заявляя, что программа носит «оборонительный и сдерживающий характер».

Агентство Tasnim уточняет, что ракета Paveh была недавно принята на вооружение и названа «в память об иранских войсках, замученных в провинции Курдистан». Гаджизаде подчеркнул, что все ракеты Ирана сейчас производятся с высокой точностью, а американские базы в регионе находятся в пределах их досягаемости. По его словам, КСИР также удалось снизить вес своих ракет большой дальности, повысить эффективность их боеголовок и сократить время подготовки.

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В ноябре прошлого года The Washington Post сообщила, что Центральное командование США направило в сторону Ирана боевые самолеты, базирующиеся в регионе Персидского залива, после сообщений разведки о готовящейся атаке иранских ракет и беспилотников на Саудовскую Аравию. Отправка самолетов в сторону Ирана, как писала газета, стала «демонстрацией военной силы» и «иллюстрацией важности партнерства» в сфере обороны.

По данным WP, США сохраняют значительное количество средств ВВС в регионе, в том числе истребители F-22 в Саудовской Аравии. В стране сейчас находится около 2500 американских военнослужащих, многие из которых «участвуют в высокотехнологичной разведывательной работе и обучении».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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