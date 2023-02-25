Иран заявил о разработке крылатой ракеты дальностью 1650 км
Иран разработал крылатую ракету дальностью 1650 км, заявил командующий ВКС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амирали Гаджизаде. Об этом в субботу сообщает Reuters.
Согласно заявлению Пентагона в ноябре 2022 г., США скептически относятся к сообщениям о том, что Иран разработал гиперзвуковую баллистическую ракету, отмечает агентство. По данным Reuters, Иран расширил свою ракетную программу вопреки возражениям со стороны Вашингтона, заявляя, что программа носит «оборонительный и сдерживающий характер».
Агентство Tasnim уточняет, что ракета Paveh была недавно принята на вооружение и названа «в память об иранских войсках, замученных в провинции Курдистан». Гаджизаде подчеркнул, что все ракеты Ирана сейчас производятся с высокой точностью, а американские базы в регионе находятся в пределах их досягаемости. По его словам, КСИР также удалось снизить вес своих ракет большой дальности, повысить эффективность их боеголовок и сократить время подготовки.
В ноябре прошлого года The Washington Post сообщила, что Центральное командование США направило в сторону Ирана боевые самолеты, базирующиеся в регионе Персидского залива, после сообщений разведки о готовящейся атаке иранских ракет и беспилотников на Саудовскую Аравию. Отправка самолетов в сторону Ирана, как писала газета, стала «демонстрацией военной силы» и «иллюстрацией важности партнерства» в сфере обороны.
По данным WP, США сохраняют значительное количество средств ВВС в регионе, в том числе истребители F-22 в Саудовской Аравии. В стране сейчас находится около 2500 американских военнослужащих, многие из которых «участвуют в высокотехнологичной разведывательной работе и обучении».