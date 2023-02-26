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Молдавия не будет обсуждать вопрос вступления в НАТО

Ведомости

Молдавия не планирует обсуждать вопрос вступления в НАТО, заявил спикер парламента Молдавии Игорь Гросу телеканалу Prime.

«Если говорить откровенно, хотим ли мы этого, ставится ли проблема вступления Молдавии в НАТО, то скажу, что этой проблемы нет. Это, чтобы опровергнуть все спекуляции и всю истерию. Лицемерие в том, что сепаратистские власти на левом берегу Днестра гораздо лучше оснащены, чем национальная армия», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

21 января президент Молдавии Майя Санду на вопрос газеты Politico о перспективах членства республики в НАТО ответила, что в стране идет серьезная дискуссия о ее способности защитить себя и о возможности вступления в «более крупный альянс». Издание писало, что российско-украинский конфликт вызвал в Молдавии «переоценку ценностей» в отношении необходимости отказа от своего конституционно закрепленного нейтралитета. Санду заявила Politico, что страна обдумывает свой следующий шаг.

«И если в какой-то момент мы как нация придем к выводу, что нам необходимо изменить нейтралитет, это должно произойти посредством демократического процесса», – добавила президент. Санду также отвергла идею о том, что действия Молдавии по укреплению своей обороны являются провокационными.

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ) в январе заявлял, что вступление Молдавии в НАТО может привести к разрушению государственности этой страны.

После начала спецоперации РФ на Украине премьер-министр республики Наталья Гаврилица в интервью Euronews в марте 2022 г. заявила, что Молдавия хочет вступить в Евросоюз, но не планирует присоединяться к НАТО. Тогда она пояснила, что в Конституции страны закреплен принцип нейтралитета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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