Молдавия не будет обсуждать вопрос вступления в НАТО
Молдавия не планирует обсуждать вопрос вступления в НАТО, заявил спикер парламента Молдавии Игорь Гросу телеканалу Prime.
«Если говорить откровенно, хотим ли мы этого, ставится ли проблема вступления Молдавии в НАТО, то скажу, что этой проблемы нет. Это, чтобы опровергнуть все спекуляции и всю истерию. Лицемерие в том, что сепаратистские власти на левом берегу Днестра гораздо лучше оснащены, чем национальная армия», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
21 января президент Молдавии Майя Санду на вопрос газеты Politico о перспективах членства республики в НАТО ответила, что в стране идет серьезная дискуссия о ее способности защитить себя и о возможности вступления в «более крупный альянс». Издание писало, что российско-украинский конфликт вызвал в Молдавии «переоценку ценностей» в отношении необходимости отказа от своего конституционно закрепленного нейтралитета. Санду заявила Politico, что страна обдумывает свой следующий шаг.
«И если в какой-то момент мы как нация придем к выводу, что нам необходимо изменить нейтралитет, это должно произойти посредством демократического процесса», – добавила президент. Санду также отвергла идею о том, что действия Молдавии по укреплению своей обороны являются провокационными.
Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ) в январе заявлял, что вступление Молдавии в НАТО может привести к разрушению государственности этой страны.
После начала спецоперации РФ на Украине премьер-министр республики Наталья Гаврилица в интервью Euronews в марте 2022 г. заявила, что Молдавия хочет вступить в Евросоюз, но не планирует присоединяться к НАТО. Тогда она пояснила, что в Конституции страны закреплен принцип нейтралитета.