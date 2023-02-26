Молдавия не будет обсуждать вопрос вступления в НАТО

«Если говорить откровенно, хотим ли мы этого, ставится ли проблема вступления Молдавии в НАТО, то скажу, что этой проблемы нет. Это, чтобы опровергнуть все спекуляции и всю истерию. Лицемерие в том, что сепаратистские власти на левом берегу Днестра гораздо лучше оснащены, чем национальная армия», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).