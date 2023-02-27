В Белом доме заявили о неактуальности вопроса принадлежности Крыма
Сейчас вопрос принадлежности Крыма неактуален, США сосредоточены на помощи украинским войскам вернуть территории вдоль линии соприкосновения, однако в будущем этот вопрос будет рассмотрен. Такое заявление сделал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью NBC News.
«Вопрос Крыма — это вопрос, который случится в будущем. Это то, к чему мы придем», — сказал он.
Салливан добавил, что сейчас вооруженные силы Украины стремятся достичь краткосрочных целей, в том числе возвращения территорий вдоль линии соприкосновения при поддержке США. На вопрос о возможном участии Вашингтона в обсуждении статуса Крыма он подчеркнул, что США не собираются обсуждать суверенные вопросы другой страны.
Накануне, 26 февраля, Салливан не смог ответить на вопрос о гипотетической поддержке США Украины, если Киев попытается начать боевые действия в Крыму. Он добавил, что сейчас Вашингтон предоставляет Киеву помощь, чтобы украинская сторона могла «укрепить позиции за столом переговоров в будущем». 25 февраля президент США Джо Байден допустил, что Украина сможет вернуть Крым под свой контроль после «переходного периода».
Крым вошел в состав России в 2014 г. после проведения референдума. Согласно его результатам, 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за присоединение к России. Ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Тем не менее Киев продолжает настаивать, что Крым является украинской территорией, и обвиняет Россию в «оккупации» полуострова. Украинские власти не раз говорили о планах «вернуть» Крым, в том числе военным путем. В частности, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к военному захвату полуострова. На это глава Крыма Сергей Аксенов ответил, что Зеленскому «не видать [Крыма] как своих ушей». В Госдуме подчеркнули, что у Киева нет возможностей для военного захвата полуострова.
С 24 февраля 2022 г. Россия проводит спецоперацию на Украине. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.