В Белом доме заявили о неактуальности вопроса принадлежности Крыма

Тем не менее Киев продолжает настаивать, что Крым является украинской территорией, и обвиняет Россию в «оккупации» полуострова. Украинские власти не раз говорили о планах «вернуть» Крым, в том числе военным путем. В частности, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к военному захвату полуострова. На это глава Крыма Сергей Аксенов ответил, что Зеленскому «не видать [Крыма] как своих ушей». В Госдуме подчеркнули, что у Киева нет возможностей для военного захвата полуострова.