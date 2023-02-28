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Япония расширила санкции против России

Ведомости

Япония ввела дополнительные санкции против России, под ограничения попали еще 48 физлиц и 94 организации, сообщила пресс-служба МИД страны.

В санкционный перечень вошли, в частности:

  • президент концерна «Калашников» Алан Лушников;

  • замминистра обороны РФ Виктор Горемыкин;

  • 31 сотрудник вычислительного центра при Генштабе ВС России;

  • начальник Управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев;

  • его заместитель Борис Рапопорт;

  • глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

    • В отношении 73 организаций Токио ввел заморозку активов, в их числе Росбанк, центр судоремонта «Звездочка», судостроительный завод «Вымпел», НПО «Квант» и др. Против еще 21 были введены экспортные ограничения. В данный список попали, в том числе, Росстандарт, «Росэлектроника» и ЧВК «Вагнер».

    В конце января Япония также расширила санкции против России, запретив с 3 февраля экспорт вакцин, медицинского оборудования и роботов в страну. Под запрет попали радиоактивные материалы, оборудование для атомных объектов, разведки нефти и природного газа, а также портативные электрогенераторы, буровые установки и др. Отмечается, что ограничения также коснулись веществ, которые могут быть использованы в качестве сырья для производства химических препаратов в военных целях.

    Кроме того, МИД Японии сообщил о введении персональных санкций против 22 российских граждан и трех компаний, их активы будут заморожены. В частности, в черный список были включены уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, замминистра обороны РФ Михаил Мизинцев, председатель ЦИК России Элла Памфилова и др.

    25 февраля Евросоюз ввел в действие десятый пакет санкций в отношении России, в числе которых ограничения для 87 физических и 34 юридических лиц.

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    Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

    Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

    Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

    Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

    Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

    И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

    Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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