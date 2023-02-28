Япония расширила санкции против России

В конце января Япония также расширила санкции против России, запретив с 3 февраля экспорт вакцин, медицинского оборудования и роботов в страну. Под запрет попали радиоактивные материалы, оборудование для атомных объектов, разведки нефти и природного газа, а также портативные электрогенераторы, буровые установки и др. Отмечается, что ограничения также коснулись веществ, которые могут быть использованы в качестве сырья для производства химических препаратов в военных целях.