Япония расширила санкции против России
Япония ввела дополнительные санкции против России, под ограничения попали еще 48 физлиц и 94 организации, сообщила пресс-служба МИД страны.
В санкционный перечень вошли, в частности:
- президент концерна «Калашников» Алан Лушников;
В отношении 73 организаций Токио ввел заморозку активов, в их числе Росбанк, центр судоремонта «Звездочка», судостроительный завод «Вымпел», НПО «Квант» и др. Против еще 21 были введены экспортные ограничения. В данный список попали, в том числе, Росстандарт, «Росэлектроника» и ЧВК «Вагнер».
В конце января Япония также расширила санкции против России, запретив с 3 февраля экспорт вакцин, медицинского оборудования и роботов в страну. Под запрет попали радиоактивные материалы, оборудование для атомных объектов, разведки нефти и природного газа, а также портативные электрогенераторы, буровые установки и др. Отмечается, что ограничения также коснулись веществ, которые могут быть использованы в качестве сырья для производства химических препаратов в военных целях.
Кроме того, МИД Японии сообщил о введении персональных санкций против 22 российских граждан и трех компаний, их активы будут заморожены. В частности, в черный список были включены уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, замминистра обороны РФ Михаил Мизинцев, председатель ЦИК России Элла Памфилова и др.
25 февраля Евросоюз ввел в действие десятый пакет санкций в отношении России, в числе которых ограничения для 87 физических и 34 юридических лиц.