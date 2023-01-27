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Япония с февраля запретит экспорт медицинского оборудования и роботов в Россию

Ведомости

Япония расширила санкции против России, запретив с 3 февраля экспорт вакцин, медицинского оборудования и роботов в страну. Об этом сообщает министерство экономики, торговли и промышленности страны.

Под запрет попали радиоактивные материалы, оборудование для атомных объектов, разведки нефти и природного газа, а также портативные электрогенераторы, буровые установки и др. Отмечается, что ограничения также коснулись веществ, которые могут быть использованы в качестве сырья для производства химических препаратов в военных целях.

Кроме того, МИД Японии сообщил о введении персональных санкции против 22 российских граждан и трех компаний, их активы будут заморожены.

В частности, в «черный список» были включены уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, замминистра обороны РФ Михаил Мизинцев, председатель ЦИК России Элла Памфилова, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр юстиции РФ Константин Чуйченко и генерал-лейтенант ВС РФ Сергей Рыжков.

Также под санкции попали философ и политолог Александр Дугин, глава совета директоров Bonum Capital Мурат Алиев, гендиректор ПКК «Миландр» Михаил Павлюк, гендиректор и глава правления ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин и др.

Отдельные санкции введены в отношении еще 14 лиц, которые связаны с присоединением к РФ Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В перечне в том числе оказались зампред правительства Херсонской области Владимир Беспалов, вице-премьер правительства ДНР Евгений Солнцев и глава ВГА Каховки Павел Филипчук.

Среди подсанкционных компаний — авиастроительная корпорация «Иркут», АО «Московский машиностроительный завод «Авангард» и ПАО «КАМАЗ». Также экспортные ограничения коснулись 49 компаний, в том числе Московского авиационного института, Тульского оружейного завода и центра судоремонта «Звездочка».

Накануне, 26 января, о новых санкциях против российских граждан и компаний объявил минфин США. В частности, ограничения коснулись вице-премьера, министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и главы Татарстана Рустама Минниханова. Под санкции также попали четыре компании, принадлежащие «Интерросу» Владимира Потанина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных