Япония с февраля запретит экспорт медицинского оборудования и роботов в Россию
Япония расширила санкции против России, запретив с 3 февраля экспорт вакцин, медицинского оборудования и роботов в страну. Об этом сообщает министерство экономики, торговли и промышленности страны.
Под запрет попали радиоактивные материалы, оборудование для атомных объектов, разведки нефти и природного газа, а также портативные электрогенераторы, буровые установки и др. Отмечается, что ограничения также коснулись веществ, которые могут быть использованы в качестве сырья для производства химических препаратов в военных целях.
Кроме того, МИД Японии сообщил о введении персональных санкции против 22 российских граждан и трех компаний, их активы будут заморожены.
В частности, в «черный список» были включены уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, замминистра обороны РФ Михаил Мизинцев, председатель ЦИК России Элла Памфилова, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр юстиции РФ Константин Чуйченко и генерал-лейтенант ВС РФ Сергей Рыжков.
Также под санкции попали философ и политолог Александр Дугин, глава совета директоров Bonum Capital Мурат Алиев, гендиректор ПКК «Миландр» Михаил Павлюк, гендиректор и глава правления ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин и др.
Отдельные санкции введены в отношении еще 14 лиц, которые связаны с присоединением к РФ Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В перечне в том числе оказались зампред правительства Херсонской области Владимир Беспалов, вице-премьер правительства ДНР Евгений Солнцев и глава ВГА Каховки Павел Филипчук.
Среди подсанкционных компаний — авиастроительная корпорация «Иркут», АО «Московский машиностроительный завод «Авангард» и ПАО «КАМАЗ». Также экспортные ограничения коснулись 49 компаний, в том числе Московского авиационного института, Тульского оружейного завода и центра судоремонта «Звездочка».
Накануне, 26 января, о новых санкциях против российских граждан и компаний объявил минфин США. В частности, ограничения коснулись вице-премьера, министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и главы Татарстана Рустама Минниханова. Под санкции также попали четыре компании, принадлежащие «Интерросу» Владимира Потанина.