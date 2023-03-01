Кремль: Россия дорожит отношениями с Казахстаном
Россия дорожит отношениями с Казахстаном и фиксирует положительную динамику их развития, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На брифинге Пескова спросили, можно ли говорить о некоем раскалывании отношений между двумя странами на фоне заявлений президента США Джо Байдена об СВО, прозвучавших на пресс-конференции с главой МИД Казахстана.
«Нет. Мы дорожим нашими отношениями [с Казахстаном]. Нас объединяют и двусторонние связи весьма и весьма многоформатные, нас объединяет участие в совместных интеграционных проектах. И мы фиксируем очень положительную динамику развития этих связей», – ответил Песков.
Ранее министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди сообщил, что республика тесно работает с США по вопросам, связанным с предотвращением попадания бизнеса или отраслей под вторичные санкции. Ранее он заявлял, что Казахстан не будет помогать России обходить западные санкции. По словам дипломата, Астана и Москва имеют тесные экономические связи, поэтому санкции, введенные против России, негативно сказались на экономике Казахстана.
В конце февраля Казахстан закрыл свое торговое представительство в России, объяснив этот шаг «оптимизацией работы государственных органов» и высоким уровнем взаимного сотрудничества с Россией. Российская сторона не планирует закрывать свое торгпредство в республике, говорила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.