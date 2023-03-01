Кремль: Россия дорожит отношениями с Казахстаном

Ранее министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди сообщил, что республика тесно работает с США по вопросам, связанным с предотвращением попадания бизнеса или отраслей под вторичные санкции. Ранее он заявлял, что Казахстан не будет помогать России обходить западные санкции. По словам дипломата, Астана и Москва имеют тесные экономические связи, поэтому санкции, введенные против России, негативно сказались на экономике Казахстана.