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Кремль: Россия дорожит отношениями с Казахстаном

Ведомости

Россия дорожит отношениями с Казахстаном и фиксирует положительную динамику их развития, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На брифинге Пескова спросили, можно ли говорить о некоем раскалывании отношений между двумя странами на фоне заявлений президента США Джо Байдена об СВО, прозвучавших на пресс-конференции с главой МИД Казахстана.

«Нет. Мы дорожим нашими отношениями [с Казахстаном]. Нас объединяют и двусторонние связи весьма и весьма многоформатные, нас объединяет участие в совместных интеграционных проектах. И мы фиксируем очень положительную динамику развития этих связей», – ответил Песков.

Ранее министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди сообщил, что республика тесно работает с США по вопросам, связанным с предотвращением попадания бизнеса или отраслей под вторичные санкции. Ранее он заявлял, что Казахстан не будет помогать России обходить западные санкции. По словам дипломата, Астана и Москва имеют тесные экономические связи, поэтому санкции, введенные против России, негативно сказались на экономике Казахстана.

В конце февраля Казахстан закрыл свое торговое представительство в России, объяснив этот шаг «оптимизацией работы государственных органов» и высоким уровнем взаимного сотрудничества с Россией. Российская сторона не планирует закрывать свое торгпредство в республике, говорила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных