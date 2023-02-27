Казахстан закрыл торгпредство в России
Казахстан закрыл свое торговое представительство в России, говорится в постановлении правительства республики от 22 февраля.
«Ликвидировать государственное учреждение "Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации" министерства торговли и интеграции Республики Казахстан», – говорится в документе.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
О закрытии торгпредстава Казахстана по поручению премьер-министра республики Алихана Смаилова стало известно 1 февраля. Министерство торговли и интеграции республики тогда объяснило это решение «оптимизацией работы государственных органов» и высоким уровнем взаимного сотрудничества с Россией.
В министерстве подчеркнули, что для казахстанского бизнеса созданы институциональные условия для работы на российском направлении и решения всех операционных вопросов. Сотрудники представительства будут направлены для усиления дипломатического присутствия Казахстана в других странах.
Упразднение торгпредства не потребует отмены межправительственного соглашения о взаимном создании торговых представительств от 22 октября 1992 г. и не повлияет на работу торгового представительства России в республике, отмечали в министерстве. Российская сторона при этом не планирует закрывать свое торгпредство в республике, говорила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.