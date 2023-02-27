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Экономика

Казахстан закрыл торгпредство в России

Ведомости

Казахстан закрыл свое торговое представительство в России, говорится в постановлении правительства республики от 22 февраля.

«Ликвидировать государственное учреждение "Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации" министерства торговли и интеграции Республики Казахстан», – говорится в документе.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

О закрытии торгпредстава Казахстана по поручению премьер-министра республики Алихана Смаилова стало известно 1 февраля. Министерство торговли и интеграции республики тогда объяснило это решение «оптимизацией работы государственных органов» и высоким уровнем взаимного сотрудничества с Россией.

В министерстве подчеркнули, что для казахстанского бизнеса созданы институциональные условия для работы на российском направлении и решения всех операционных вопросов. Сотрудники представительства будут направлены для усиления дипломатического присутствия Казахстана в других странах.

Упразднение торгпредства не потребует отмены межправительственного соглашения о взаимном создании торговых представительств от 22 октября 1992 г. и не повлияет на работу торгового представительства России в республике, отмечали в министерстве. Российская сторона при этом не планирует закрывать свое торгпредство в республике, говорила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных