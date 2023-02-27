Казахстан закрыл торгпредство в России

Упразднение торгпредства не потребует отмены межправительственного соглашения о взаимном создании торговых представительств от 22 октября 1992 г. и не повлияет на работу торгового представительства России в республике, отмечали в министерстве. Российская сторона при этом не планирует закрывать свое торгпредство в республике, говорила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.