В журнале Минобороны вышла статья о разработке нового вида военных операций
В России активно разрабатывается новый вид военных операций, включающий использование наступательного ядерного оружия, для защиты от агрессии США. Об этом говорится в статье замкомандующего РВСН Игоря Фазлетдинова и полковника в отставке Владимира Лумпова в журнале Минобороны РФ «Военная мысль».
Авторы статьи утверждают, что военно-политический курс США в отношении РФ становится все более агрессивным из-за утраты Вашингтоном лидирующих позиций в мире. Причем поражение РФ США планируют нанести в форме «Стратегической (глобальной) многосферной операции», конечной целью которой станет уничтожение сдерживающего ядерного потенциала России. Эта цель достижима в случае мгновенного ядерного удара по ядерным силам РФ или развертывании вокруг российских границ систем ПРО.
«Главным инструментом сдерживания...может быть находящаяся в стадии активной разработки операция стратегических сил сдерживания (ОССС), содержание которой могут составить операции всех компонентов ВС РФ, имеющих на оснащении стратегическое наступательное (ядерное и неядерное) оружие», – говорится в статье.
Целями такой операции называются отражение потенциального ядерного удара противника и сохранение собственного ядерного потенциала, подавление развернутой системы ПРО США, нанесение «неприемлемого» ущерба сохранившимся ядерным оружием.
28 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III). Из документа следовало, что решение о возобновлении участия страны в этом договоре принимается главой государства. Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ 21 февраля в ходе послания Федеральному собранию.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия не покидает ДСНВ, это приостановка. По его словам, цель России – убедиться в соблюдении ядерного паритета с учетом арсеналов Франции и Великобритании, которые не входят в периметр соглашения.
СНВ-III был заключен в 2010 г. на 10 лет, его продлили еще на пять лет в 2021 г. с приходом к власти администрации президента США Джо Байдена. Сейчас это последний действующий договор о контроле за вооружениями между Россией и США. Он предусматривал сокращение стратегических вооружений до 700 развернутых (и 800 всего) носителей (подлодок, межконтинентальных ракет и тяжелых бомбардировщиков) и 1550 развернутых боезарядов.