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Политика

Лавров: Москва не отказывалась от серьезных предложений по урегулированию на Украине

Ведомости

Россия никогда не отказывалась от серьезных предложений по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

«Что касается содействия в разрешении кризиса, мы многократно публично говорили, что никогда не отказываемся от серьезных предложений, которые делаются из искреннего стремления найти политическое решение», – сказал он.

Лавров также обратил внимание на то, что регулярно звучат призывы в адрес России о начале переговоров, но никто не призывает к ним Киев. 

«Когда Украина была готова к переговорам в конце марта прошлого года и когда Украина предложила принципы урегулирования, которые мы поддержали и были готовы подписать на их основе соответствующий договор, Украине ударили по рукам», – пояснил он.

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Тогда страны Запада приняли решение затянуть конфликт, чтобы нанести России «стратегическое поражение», добавил министр.

28 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия пока исходит из де-юре невозможности для Киева вести переговоры с Москвой. Днем ранее Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают мирный план Китая по урегулированию конфликта на Украине, заявил, что сейчас Москва не видит предпосылок для выхода конфликта на Украине в «мирное русло».

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. С начала боевых действий стороны несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили, поскольку Украина вышла из него. Кроме того, в настоящее время на Украине действует закон, которые запрещает проведение переговоров с Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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