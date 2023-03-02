Лавров: Москва не отказывалась от серьезных предложений по урегулированию на Украине

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. С начала боевых действий стороны несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили, поскольку Украина вышла из него. Кроме того, в настоящее время на Украине действует закон, которые запрещает проведение переговоров с Россией.