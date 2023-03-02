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Путин назвал терактом произошедшее в Брянской области

Ведомости

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее в Брянской области терактом. Об этом президент заявил в эфире телеканала «Россия 1».

«Очередной террористический акт. Они проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина. Видели, что там сидят гражданские дети и лица. Открыли огонь по ним», – сказал он.

Глава государства подчеркнул, что неонацисты «ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, своей истории, языка». Путин выразил уверенность в том, что никто из тех, кто поддерживает власть на Украине, не обратит внимание на совершенное преступление. «Мы их дожмем», – пообещал президент. 

Ранее сегодня губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении в регион украинских диверсантов. По его словам, диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. Сейчас он находится в больнице, его жизни ничто не угрожает, уточнил Богомаз. 

Позже в ФСБ сообщили, что в Климовском районе Брянской области, куда проникла группа диверсантов, сейчас ведутся мероприятия по их уничтожению. В Кремле также сообщили, что сейчас в регионе ведется работа по уничтожению террористов. На вопрос об изменении статуса спецоперации после произошедшего Песков не ответил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных