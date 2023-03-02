Путин назвал терактом произошедшее в Брянской области
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее в Брянской области терактом. Об этом президент заявил в эфире телеканала «Россия 1».
«Очередной террористический акт. Они проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина. Видели, что там сидят гражданские дети и лица. Открыли огонь по ним», – сказал он.
Глава государства подчеркнул, что неонацисты «ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, своей истории, языка». Путин выразил уверенность в том, что никто из тех, кто поддерживает власть на Украине, не обратит внимание на совершенное преступление. «Мы их дожмем», – пообещал президент.
Ранее сегодня губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении в регион украинских диверсантов. По его словам, диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. Сейчас он находится в больнице, его жизни ничто не угрожает, уточнил Богомаз.
Позже в ФСБ сообщили, что в Климовском районе Брянской области, куда проникла группа диверсантов, сейчас ведутся мероприятия по их уничтожению. В Кремле также сообщили, что сейчас в регионе ведется работа по уничтожению террористов. На вопрос об изменении статуса спецоперации после произошедшего Песков не ответил.