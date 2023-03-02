Путин назвал терактом произошедшее в Брянской области

Позже в ФСБ сообщили, что в Климовском районе Брянской области, куда проникла группа диверсантов, сейчас ведутся мероприятия по их уничтожению. В Кремле также сообщили, что сейчас в регионе ведется работа по уничтожению террористов. На вопрос об изменении статуса спецоперации после произошедшего Песков не ответил.