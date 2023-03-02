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Общество

Брянский губернатор сообщил о проникновении в регион диверсантов

Ведомости

В результате атаки украинских диверсантов на территории Брянской области погиб один человек, ранения получил десятилетний ребенок, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Сегодня с Украины на территорию Климовского района в село Любечане проникла ДРГ [диверсионно-разведывательная группа]. Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. В настоящее время ребенок доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая помощь», – написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, Вооруженными силами России ведутся необходимые мероприятия по ликвидации диверсантов.

Богомаз также сообщил еще об одной атаке вооруженных сил Украины (ВСУ) на Климовский район. «В результате сброса с БПЛА загорелся жилой дом в селе Сушаны», – написал он. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, добавил он.

Помимо этого минометному обстрелу подверглось село Ломаковка Стародубского муниципального округа. Богомаз заявил, что в результате атаки никто не пострадал, повреждения получили два домовладения.

В начале февраля в Брянской области установили высокий («желтый») уровень террористической опасности бессрочно. 31 января президент России Владимир Путин отменил ограничение по срокам введения уровней террористической опасности в российских регионах. Ранее уровень террористической опасности мог устанавливаться на срок не более 15 суток, теперь решение о введении уровня угрозы становится бессрочным и действует до его отмены.

В апреле 2022 г. «желтый» (высокий) уровень террористической опасности ввели шесть из семи приграничных регионов на фоне регулярных обстрелов со стороны Украины. С тех пор режим неоднократно продлевали. Кроме этого, с 19 октября 2022 г. введен режим «среднего уровня реагирования», который распространяется на восемь приграничных регионов — Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных