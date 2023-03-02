Брянский губернатор сообщил о проникновении в регион диверсантов
В результате атаки украинских диверсантов на территории Брянской области погиб один человек, ранения получил десятилетний ребенок, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Сегодня с Украины на территорию Климовского района в село Любечане проникла ДРГ [диверсионно-разведывательная группа]. Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. В настоящее время ребенок доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая помощь», – написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, Вооруженными силами России ведутся необходимые мероприятия по ликвидации диверсантов.
Богомаз также сообщил еще об одной атаке вооруженных сил Украины (ВСУ) на Климовский район. «В результате сброса с БПЛА загорелся жилой дом в селе Сушаны», – написал он. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, добавил он.
Помимо этого минометному обстрелу подверглось село Ломаковка Стародубского муниципального округа. Богомаз заявил, что в результате атаки никто не пострадал, повреждения получили два домовладения.
В начале февраля в Брянской области установили высокий («желтый») уровень террористической опасности бессрочно. 31 января президент России Владимир Путин отменил ограничение по срокам введения уровней террористической опасности в российских регионах. Ранее уровень террористической опасности мог устанавливаться на срок не более 15 суток, теперь решение о введении уровня угрозы становится бессрочным и действует до его отмены.
В апреле 2022 г. «желтый» (высокий) уровень террористической опасности ввели шесть из семи приграничных регионов на фоне регулярных обстрелов со стороны Украины. С тех пор режим неоднократно продлевали. Кроме этого, с 19 октября 2022 г. введен режим «среднего уровня реагирования», который распространяется на восемь приграничных регионов — Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области.