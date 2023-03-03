Газета
Политика

В США отказались извиняться за беседу Блинкена и Лаврова на саммите G20

Ведомости

США не будут извиняться за разговор, состоявшийся между министром иностранных дел Сергеем Лавровым и госсекретарем Этони Блинкенов на полях саммита G20 в Индии. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс в ходе брифинга. 

«Я знаю, что русские придают этому большое значение. Но это была непродолжительная встреча. Нам не за что извиняться», – сказал он (цит. по ТАСС). 

Прайс добавил, что разговор продолжался всего 8 минут, его нельзя назвать полноценной двусторонней встречей. В рамках этого общения США затронули тему приостановки участия России в Договоре о сокращении стратегических и наступательных вооружений, необходимости завершения конфликта на Украине и вопрос об обмене заключенными. 

Накануне, 2 марта, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что инициатором беседы стал Блинкен, разговор прошел «на ходу». По ее словам, какие-либо переговоры Лаврова и Блинкена на полях саммита G20 не могли состояться, поскольку Вашингтон отодвинул дипломатию на второй план. 

Лавров и Блинкен оба приняли участие во встрече глав МИД стран «большой двадцатки». В этом году Индия председательствует в G20. Ранее Reuters со ссылкой на источники в индийском правительстве сообщал, что Нью-Дели не хочет, чтобы на заседаниях участников клуба государств обсуждались санкции в отношении России.

Ранее по теме: Россия выступила в Индии как партнёр «глобального Юга»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных