В США отказались извиняться за беседу Блинкена и Лаврова на саммите G20
США не будут извиняться за разговор, состоявшийся между министром иностранных дел Сергеем Лавровым и госсекретарем Этони Блинкенов на полях саммита G20 в Индии. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс в ходе брифинга.
«Я знаю, что русские придают этому большое значение. Но это была непродолжительная встреча. Нам не за что извиняться», – сказал он (цит. по ТАСС).
Прайс добавил, что разговор продолжался всего 8 минут, его нельзя назвать полноценной двусторонней встречей. В рамках этого общения США затронули тему приостановки участия России в Договоре о сокращении стратегических и наступательных вооружений, необходимости завершения конфликта на Украине и вопрос об обмене заключенными.
Накануне, 2 марта, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что инициатором беседы стал Блинкен, разговор прошел «на ходу». По ее словам, какие-либо переговоры Лаврова и Блинкена на полях саммита G20 не могли состояться, поскольку Вашингтон отодвинул дипломатию на второй план.
Лавров и Блинкен оба приняли участие во встрече глав МИД стран «большой двадцатки». В этом году Индия председательствует в G20. Ранее Reuters со ссылкой на источники в индийском правительстве сообщал, что Нью-Дели не хочет, чтобы на заседаниях участников клуба государств обсуждались санкции в отношении России.