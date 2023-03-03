В США отказались извиняться за беседу Блинкена и Лаврова на саммите G20

Лавров и Блинкен оба приняли участие во встрече глав МИД стран «большой двадцатки». В этом году Индия председательствует в G20. Ранее Reuters со ссылкой на источники в индийском правительстве сообщал, что Нью-Дели не хочет, чтобы на заседаниях участников клуба государств обсуждались санкции в отношении России.