КНР сделал представление США из-за поставок вооружения Тайваню

В начале августа 2022 г. на остров прибыла спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, после чего отношения между американскими и китайскими властями обострились. КНР осудил визит спикера и увидел в этом поддержку Соединенными Штатами сепаратизма в Тайване, т.к. Китай считает остров одной из своих провинций.