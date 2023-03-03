КНР сделал представление США из-за поставок вооружения Тайваню
Власти Китая сделали представление США из-за одобрения возможной сделки по продаже Тайваню боеприпасов на сумму более $600 млн. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй.
«Китай решительно выступает против продажи Тайваню вооружений США. Действия США являются грубым вмешательством во внутренние дела Китая, серьезно нарушают принцип "одного Китая"», – сказал Кэфэй.
Действия американских властей наносят ущерб суверенитету и интересам безопасности Китая, а также создают угрозу миру и стабильности в Тайваньском проливе, подчеркнул министр. В частности, Китай требует не вмешиваться в «тайваньский вопрос» и прекратить усугублять напряженность.
1 марта Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона сообщило, что Государственный департамент США одобрил возможную сделку на поставку боеприпасов и снаряжения для американских истребителей F-16 на общую сумму $619 млн. Документ вступит в силу в случае его принятия Конгрессом Соединенных Штатов.
В начале августа 2022 г. на остров прибыла спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, после чего отношения между американскими и китайскими властями обострились. КНР осудил визит спикера и увидел в этом поддержку Соединенными Штатами сепаратизма в Тайване, т.к. Китай считает остров одной из своих провинций.
В начале января министерство обороны Тайваня сообщило о приближение к острову 57 самолетов и четырех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Тогда министерство уточнило, что подобные действия НОАК возле острова фиксируются ежедневно.