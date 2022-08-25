Тайвань резко наращивает военные расходы

Расходы на оборону Тайваня растут шестой год подряд. Обычно рост за год составлял не более 4%. Причиной значительного увеличения бюджета в этом году стала эскалация конфликта с Китаем, который считает Тайвань своей территорией. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) провела крупнейшие в истории военные учения вокруг Тайваня после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй, состоявшегося 3 августа. Этот визит Китай оценил как попытку США вмешаться во внутренние дела страны.