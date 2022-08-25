Газета
Политика Эксклюзивно по подписке

Тайвань резко наращивает военные расходы

США предлагают острову те же рецепты, что и Украине
Анна Фомина Глеб Мишутин
Впервые за долгие годы Тайвань решил значительно увеличить военные расходы / Johnson Lai / AР

Тайвань увеличит расходы на оборону в следующем году на рекордные почти 14%, говорится в заявлении администрации президента Цай Инвэнь. Общая сумма расходов составит $19,4 млрд, или 2,4% ВВП, сообщает Reuters. В заявлении минобороны Тайваня поясняется, что новый бюджет соответствует принципу «подготовки к войне без стремления к войне». Увеличение военного бюджета связано в основном с операционными расходами на топливо, техническое обслуживание самолетов и кораблей, необходимое для противодействия китайской военной активности вблизи Тайваня, а не на закупку новых вооружений.

Расходы на оборону Тайваня растут шестой год подряд. Обычно рост за год составлял не более 4%. Причиной значительного увеличения бюджета в этом году стала эскалация конфликта с Китаем, который считает Тайвань своей территорией. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) провела крупнейшие в истории военные учения вокруг Тайваня после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй, состоявшегося 3 августа. Этот визит Китай оценил как попытку США вмешаться во внутренние дела страны.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных