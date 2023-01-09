Минобороны Тайваня сообщило о приближении к острову 57 самолетов армии Китая

При этом 28 самолетов вошли в опознавательную зону ПВО к юго-западу от острова. По данным тайваньских военных, в маневрах участвовали три беспилотника BZK-005, шесть истребителей J-11, два Су-30, 12 J-16 и два J-10, два стратегических бомбардировщика H-6 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500.