Минобороны Тайваня сообщило о приближении к острову 57 самолетов армии Китая
За последние сутки оборонное ведомство Тайваня зафиксировало приближение к острову 57 самолетов и четырех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.
«За период с 6.00 8 января до 6.00 9 января вокруг Тайваня были зафиксированы 57 самолетов и четыре корабля Народно-освободительной армии Китая», — сказано в сообщении.
При этом 28 самолетов вошли в опознавательную зону ПВО к юго-западу от острова. По данным тайваньских военных, в маневрах участвовали три беспилотника BZK-005, шесть истребителей J-11, два Су-30, 12 J-16 и два J-10, два стратегических бомбардировщика H-6 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500.
В минобороны Тайваня отметили, что используют для наблюдения и реагирования боевые самолеты, корабли и ракетные комплексы наземного базирования.
Тайваньское министерство сообщает о маневрах армии Китая в районе острова ежедневно. Накануне, 8 января, по данным оборонного ведомства, вокруг Тайваня были замечены три судна, а также зафиксированы пролеты шести самолетов. 7 января к острову приблизились 22 самолета, а в районе Тайваньского пролива были замечены три корабля НОАК.
Ситуация на Тайване обострилась после визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в начале августа 2022 г. МИД Китая выразил протест, также КНР объявила о проведении военных учений в акватории Тайваня. Позже остров посетили делегация конгрессменов США и сенатор от республиканской партии Марши Блэкбер. В КНР заявили, что такие шаги нарушают принцип «одного Китая».
В Китае считают Тайвань своей провинцией, поэтому правительство КНР выступает против любых контактов администрации острова со странами, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. В Китае не раз отмечали, что примут «серьезные меры» для защиты суверенитета страны и ее территориальной целостности.