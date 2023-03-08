Times: на Западе знают имя возможного «спонсора» диверсий на «Северных потоках»
На Западе спустя неделю после подрыва газопроводов «Северный поток» было известно, что за диверсиями стоят не Россия или США, а частное украинское предприятие, сообщила британская газета The Times.
«Через неделю после взрыва газопровода «Северный поток» сотрудники скандинавской делегации в Брюсселе покинули разведывательный брифинг посольства, впечатленные уровнем детализации, полученным ими вскоре после нападения», – говорится в статье.
Как утверждает Times, к диверсиям на газопроводах причастны «не американцы, русские или поляки», как сообщала разведка, а частное предприятие с Украины.
«Им (сотрудникам) сообщили, что это не будет обнародовано, и велели уклоняться от любых вопросов о том, почему официальное расследование уничтожения российско-немецкого трубопровода так медленно продвигается», – отмечает газета.
В статье также говорится, что имя предполагаемого частного «спонсора» диверсий, который является украинцем, уже несколько месяцев «циркулирует в разведывательных кругах», но не раскрывается. Этот человек якобы не связан с правительством президента Украины Владимира Зеленского, добавляет Times.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сегодня назвал публикации о взрывах на газопроводах «Северный поток» скоординированным вбросом в СМИ. 7 марта газета NYT со ссылкой на американских чиновников сообщила, что новые разведданные указывают на причастность некой проукраинской группировки к атаке на «Северный поток» и «Северный поток — 2». При этом, писало издание, у США нет доказательств, что к диверсии причастны Зеленский или кто-либо из украинских чиновников. Также подчеркивается, что данных об участии в операции России у США нет. Позже немецкая газета Zeit сообщила, что следствие ФРГ установило судно, которое могло участвовать в диверсии. По данным издания, следы также ведут на Украину.
До этого расследование инцидента на трубопроводах опубликовал американский журналист Сеймур Херш. Он утверждал, что к подрыву причастны США и Норвегия. США и ЕС назвали информацию Херша недостоверной, на что в Кремле заявили о нежелании западных стран прозрачно расследовать это дело.
Ранее российские власти неоднократно обращали внимание на то, что Россию до участия в расследовании происшествия на «Северных потоках» не допускают. В то же время западные страны не проводят полноценного разбирательства по данному инциденту, заявил в декабре 2022 г. президент РФ Владимир Путин.