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Times: на Западе знают имя возможного «спонсора» диверсий на «Северных потоках»

Ведомости

На Западе спустя неделю после подрыва газопроводов «Северный поток» было известно, что за диверсиями стоят не Россия или США, а частное украинское предприятие, сообщила британская газета The Times.

«Через неделю после взрыва газопровода «Северный поток» сотрудники скандинавской делегации в Брюсселе покинули разведывательный брифинг посольства, впечатленные уровнем детализации, полученным ими вскоре после нападения», – говорится в статье.

Как утверждает Times, к диверсиям на газопроводах причастны «не американцы, русские или поляки», как сообщала разведка, а частное предприятие с Украины.

«Им (сотрудникам) сообщили, что это не будет обнародовано, и велели уклоняться от любых вопросов о том, почему официальное расследование уничтожения российско-немецкого трубопровода так медленно продвигается», – отмечает газета.

В статье также говорится, что имя предполагаемого частного «спонсора» диверсий, который является украинцем, уже несколько месяцев «циркулирует в разведывательных кругах», но не раскрывается. Этот человек якобы не связан с правительством президента Украины Владимира Зеленского, добавляет Times.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сегодня назвал публикации о взрывах на газопроводах «Северный поток» скоординированным вбросом в СМИ. 7 марта газета NYT со ссылкой на американских чиновников сообщила, что новые разведданные указывают на причастность некой проукраинской группировки к атаке на «Северный поток» и «Северный поток — 2». При этом, писало издание, у США нет доказательств, что к диверсии причастны Зеленский или кто-либо из украинских чиновников. Также подчеркивается, что данных об участии в операции России у США нет. Позже немецкая газета Zeit сообщила, что следствие ФРГ установило судно, которое могло участвовать в диверсии. По данным издания, следы также ведут на Украину.

До этого расследование инцидента на трубопроводах опубликовал американский журналист Сеймур Херш. Он утверждал, что к подрыву причастны США и Норвегия. США и ЕС назвали информацию Херша недостоверной, на что в Кремле заявили о нежелании западных стран прозрачно расследовать это дело.

Ранее российские власти неоднократно обращали внимание на то, что Россию до участия в расследовании происшествия на «Северных потоках» не допускают. В то же время западные страны не проводят полноценного разбирательства по данному инциденту, заявил в декабре 2022 г. президент РФ Владимир Путин.

Ранее по теме: Песков счел скоординированным вбросом статьи в СМИ о подрывах «Северных потоков»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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