Times: на Западе знают имя возможного «спонсора» диверсий на «Северных потоках»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сегодня назвал публикации о взрывах на газопроводах «Северный поток» скоординированным вбросом в СМИ. 7 марта газета NYT со ссылкой на американских чиновников сообщила, что новые разведданные указывают на причастность некой проукраинской группировки к атаке на «Северный поток» и «Северный поток — 2». При этом, писало издание, у США нет доказательств, что к диверсии причастны Зеленский или кто-либо из украинских чиновников. Также подчеркивается, что данных об участии в операции России у США нет. Позже немецкая газета Zeit сообщила, что следствие ФРГ установило судно, которое могло участвовать в диверсии. По данным издания, следы также ведут на Украину.