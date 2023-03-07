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Политика

Захарова призвала Запад ответить на запросы России по «Северным потокам»

Ведомости

Западу следует ответить на официальные запросы России о подрыве «Северных потоков», а не допускать утечки в информационное поле. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вместо утечек, западным режимам, имеющим отношение к происшествию, надо ответить на официальные запросы российской стороны и, как минимум, взять в проработку материалы журналистского расследования [журналиста Сеймура] Херша, не подменяя их анонимными вбросами», — написала она в своем Telegram-канале. 

По мнению Захаровой, утечки в СМИ нужны для того, чтобы «увести внимание аудитории от фактов». Она отметила, что вбросы допускают те, «кто не хотят вести расследование в правовом поле». 

7 марта газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что новые разведданные указывают на причастность некой проукраинской группировки к атаке на «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». При этом, пишет издание, у США нет доказательств, что к диверсии причастны президент Украины Владимир Зеленский или кто-либо из украинских чиновников. Также подчеркивается, что данных об участии в операции России у США нет. 

Позже немецкая газета Zeit сообщила, что следствие ФРГ установило судно, которое могло участвовать в диверсии. По данным издания, следы также ведут на Украину. 

До этого расследование инцидента на трубопроводах опубликовал американский журналист Сеймур Херш. Он утверждал, что к подрыву причастны США и Норвегия. США и ЕС назвали информацию Херша недостоверной, на что в Кремле заявили о нежелании западных стран прозрачно расследовать это дело.

Ранее российские власти неоднократно обращали внимание на то, что Россию до участия в расследовании происшествия на «Северных потоках» не допускают. В то же время западные страны не проводят полноценного разбирательства по данному инциденту, заявил в декабре 2022 г. президент РФ Владимир Путин. 

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече глав МИД стран G20 в Индии 2 марта призвал провести «честное и быстрое» расследование подрыва «Северных потоков». Он подчеркнул, что в разбирательстве должна участвовать Россия, которую европейские страны не допустили до расследования. 

Ранее по теме: В Германии заявили о причастности украинского судна к подрыву «Северных потоков»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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