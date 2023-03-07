Захарова призвала Запад ответить на запросы России по «Северным потокам»

7 марта газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что новые разведданные указывают на причастность некой проукраинской группировки к атаке на «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». При этом, пишет издание, у США нет доказательств, что к диверсии причастны президент Украины Владимир Зеленский или кто-либо из украинских чиновников. Также подчеркивается, что данных об участии в операции России у США нет.