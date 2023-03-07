Захарова призвала Запад ответить на запросы России по «Северным потокам»
Западу следует ответить на официальные запросы России о подрыве «Северных потоков», а не допускать утечки в информационное поле. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Вместо утечек, западным режимам, имеющим отношение к происшествию, надо ответить на официальные запросы российской стороны и, как минимум, взять в проработку материалы журналистского расследования [журналиста Сеймура] Херша, не подменяя их анонимными вбросами», — написала она в своем Telegram-канале.
По мнению Захаровой, утечки в СМИ нужны для того, чтобы «увести внимание аудитории от фактов». Она отметила, что вбросы допускают те, «кто не хотят вести расследование в правовом поле».
7 марта газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что новые разведданные указывают на причастность некой проукраинской группировки к атаке на «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». При этом, пишет издание, у США нет доказательств, что к диверсии причастны президент Украины Владимир Зеленский или кто-либо из украинских чиновников. Также подчеркивается, что данных об участии в операции России у США нет.
Позже немецкая газета Zeit сообщила, что следствие ФРГ установило судно, которое могло участвовать в диверсии. По данным издания, следы также ведут на Украину.
До этого расследование инцидента на трубопроводах опубликовал американский журналист Сеймур Херш. Он утверждал, что к подрыву причастны США и Норвегия. США и ЕС назвали информацию Херша недостоверной, на что в Кремле заявили о нежелании западных стран прозрачно расследовать это дело.
Ранее российские власти неоднократно обращали внимание на то, что Россию до участия в расследовании происшествия на «Северных потоках» не допускают. В то же время западные страны не проводят полноценного разбирательства по данному инциденту, заявил в декабре 2022 г. президент РФ Владимир Путин.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече глав МИД стран G20 в Индии 2 марта призвал провести «честное и быстрое» расследование подрыва «Северных потоков». Он подчеркнул, что в разбирательстве должна участвовать Россия, которую европейские страны не допустили до расследования.