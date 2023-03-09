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Захарова обвинила Запад в отправке на Украину наемников под видом гуманитарной миссии

Ведомости

Запад отправляет на Украину наемников под видом гуманитарной миссии. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

«Примечательно, что во многих странах-поставщиках так называемых "солдат удачи" наемничество является уголовно наказуемым преступлением. Но кого же это интересует? На кону такие деньги, такой геополитический куш», — отметила дипломат (цитата по «РИА Новости»). 

Захарова добавила, что наемники не только принимают участие в боевых действиях, но и бесчинствуют против мирного населения.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ответ западные страны ввели масштабные санкции против РФ, а также стали поставлять Киеву военную технику и обучать украинских военных. 

Российские власти неоднократно критиковали помощь Украине и обвиняли Запад в отправке в зону боевых действий наемников. В частности, 5 февраля Захарова заявила, что военные ЕС «уже давно отправлены на Украину», в том числе в виде инструкторов и наемников. В Кремле отметили, что привлечение иностранных наемников не изменит ход спецоперации, но затянет конфликт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных