Захарова обвинила Запад в отправке на Украину наемников под видом гуманитарной миссии
Запад отправляет на Украину наемников под видом гуманитарной миссии. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Примечательно, что во многих странах-поставщиках так называемых "солдат удачи" наемничество является уголовно наказуемым преступлением. Но кого же это интересует? На кону такие деньги, такой геополитический куш», — отметила дипломат (цитата по «РИА Новости»).
Захарова добавила, что наемники не только принимают участие в боевых действиях, но и бесчинствуют против мирного населения.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ответ западные страны ввели масштабные санкции против РФ, а также стали поставлять Киеву военную технику и обучать украинских военных.
Российские власти неоднократно критиковали помощь Украине и обвиняли Запад в отправке в зону боевых действий наемников. В частности, 5 февраля Захарова заявила, что военные ЕС «уже давно отправлены на Украину», в том числе в виде инструкторов и наемников. В Кремле отметили, что привлечение иностранных наемников не изменит ход спецоперации, но затянет конфликт.