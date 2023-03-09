Захарова обвинила Запад в отправке на Украину наемников под видом гуманитарной миссии

Российские власти неоднократно критиковали помощь Украине и обвиняли Запад в отправке в зону боевых действий наемников. В частности, 5 февраля Захарова заявила, что военные ЕС «уже давно отправлены на Украину», в том числе в виде инструкторов и наемников. В Кремле отметили, что привлечение иностранных наемников не изменит ход спецоперации, но затянет конфликт.