FT узнала о планах Фридмана и Авена продать свои доли в Альфа-банке из-за санкций
Российские бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен намерены продать свои доли в Альфа-банке бизнес-партнеру Андрею Косогову за $2,3 млрд (178 млрд руб.), чтобы освободиться от западных санкций. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.
По словам одного из них, Фридман и Авен «хотят сделать все возможное, чтобы избавиться от своих российских активов, чтобы санкции были сняты». Уточняется, что сделка может быть закрыта этой весной. Для этого необходимо получить разрешение регулирующих органов, в том числе от российского Центробанка.
Предприниматели отказались от комментариев, Косогов подтвердил, что сделка была согласована, но подробности раскрывать отказался.
Уточняется, что Фридман и Авен владеют 45% Альфа-банка через люксембургскую холдинговую компанию, которая, в свою очередь, контролирует кипрскую материнскую компанию банка. До начала спецоперации у Косогова была самая маленькая доля из всех партнеров, однако в марте 2022 г. она увеличилась до 41% за счет приобретения доли Германа Хана и Алексея Кузьмичева.
После начала военной операции на Украине страны ЕС и США начали вводить санкции против российских бизнесменов. Так, 28 февраля 2022 г. ЕС ввел санкции в отношении владельцев консорциума «Альфа групп» Петра Авена и Михаила Фридмана. 1 марта 2022 г. стало известно, что бизнесмены выйдут из совета директоров Альфа-банка. В конце мая они подали иски в Европейский суд юстиции в Люксембурге против Совета ЕС.