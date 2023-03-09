FT узнала о планах Фридмана и Авена продать свои доли в Альфа-банке из-за санкций

По словам одного из них, Фридман и Авен «хотят сделать все возможное, чтобы избавиться от своих российских активов, чтобы санкции были сняты». Уточняется, что сделка может быть закрыта этой весной. Для этого необходимо получить разрешение регулирующих органов, в том числе от российского Центробанка.