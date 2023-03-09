Газета
Бизнес

FT узнала о планах Фридмана и Авена продать свои доли в Альфа-банке из-за санкций

Ведомости

Российские бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен намерены продать свои доли в Альфа-банке бизнес-партнеру Андрею Косогову за $2,3 млрд (178 млрд руб.), чтобы освободиться от западных санкций. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники. 

По словам одного из них, Фридман и Авен «хотят сделать все возможное, чтобы избавиться от своих российских активов, чтобы санкции были сняты». Уточняется, что сделка может быть закрыта этой весной. Для этого необходимо получить разрешение регулирующих органов, в том числе от российского Центробанка. 

Предприниматели отказались от комментариев, Косогов подтвердил, что сделка была согласована, но подробности раскрывать отказался. 

Уточняется, что Фридман и Авен владеют 45% Альфа-банка через люксембургскую холдинговую компанию, которая, в свою очередь, контролирует кипрскую материнскую компанию банка. До начала спецоперации у Косогова была самая маленькая доля из всех партнеров, однако в марте 2022 г. она увеличилась до 41% за счет приобретения доли Германа Хана и Алексея Кузьмичева.

После начала военной операции на Украине страны ЕС и США начали вводить санкции против российских бизнесменов. Так, 28 февраля 2022 г. ЕС ввел санкции в отношении владельцев консорциума «Альфа групп» Петра Авена и Михаила Фридмана. 1 марта 2022 г. стало известно, что бизнесмены выйдут из совета директоров Альфа-банка. В конце мая они подали иски в Европейский суд юстиции в Люксембурге против Совета ЕС.

Ранее по теме: Путин призвал бизнесменов вкладываться в Россию

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных