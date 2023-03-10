ФОМ: Путину доверяют 79% россиян
Президенту России Владимиру Путину доверяют 79% граждан страны, следует из результатов опроса Фонда «Общественное мнение», проводившегося 3-5 марта среди 1500 респондентов.
Еще 12% опрошенных заявили, что скорее не доверяют главе государства, 9% – затруднились ответить. Неделей ранее рейтинг доверия президенту составил 81%. При этом 83% опрошенных хорошо оценили работу Путина на посту президента. Это на 2 п. п. выше, чем в предыдущие две недели. Скорее плохо его работу оценили 9% респондентов.
Работу правительства России позитивно оценили 55% россиян, негативно – 26%. Рейтинг одобрения работы премьер-министра Михаила Мишустина составил 58% (+1 п. п. за неделю). Негативно результаты деятельности главы правительства оценили 29% опрошенных.
Рейтинг «Единой России» за этот же период составил 45% (-2 п. п.), КПРФ – 9%, ЛДПР – 7%, а «Справедливой России – за правду» и «новых людей» – по 3%.
Как писали ранее «Ведомости», телевизионную трансляцию послания Путина Федеральному собранию 21 февраля посмотрели 13,7 млн россиян старше четырех лет, которые проживают в городах России с населением от 100 000 человек. Совокупный рейтинг трансляции достиг 13%, а доля (среднее количество зрителей трансляции, выраженное в процентах от числа тех, кто находился в конкретный момент у экранов телевизоров) – 68,8%. Эти показатели, по данным Mediascope, являются рекордными за последние четыре года. В период с 2019 по 2021 г. максимальный охват телетрансляции составил 9,1 млн россиян.