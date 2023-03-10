ФОМ: Путину доверяют 79% россиян

Как писали ранее «Ведомости», телевизионную трансляцию послания Путина Федеральному собранию 21 февраля посмотрели 13,7 млн россиян старше четырех лет, которые проживают в городах России с населением от 100 000 человек. Совокупный рейтинг трансляции достиг 13%, а доля (среднее количество зрителей трансляции, выраженное в процентах от числа тех, кто находился в конкретный момент у экранов телевизоров) – 68,8%. Эти показатели, по данным Mediascope, являются рекордными за последние четыре года. В период с 2019 по 2021 г. максимальный охват телетрансляции составил 9,1 млн россиян.