Телетрансляция послания президента стала самой рейтинговой за последние четыре года

Телетрансляция послания президента стала самой рейтинговой за последние четыре годаОбращение Владимира Путина к Федеральному собранию посмотрели более 13 млн россиян
Телевизионную трансляцию послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию 21 февраля посмотрело 13,7 млн россиян старше четырех лет, которые проживают в городах России с населением от 100 000 человек, следует из данных Mediascope. Совокупный рейтинг трансляции (среднее количество смотревших трансляцию, выраженное в процентах от всего населения) достиг 13%, а доля (среднее количество зрителей трансляции, выраженное в процентах от числа тех, кто находился в конкретный момент у экранов телевизоров) – 68,8%. При подсчете данных учитывался домашний и дачный просмотр, отмечают в Mediascope.
Эти показатели, по данным медиаизмерителя, являются рекордными за последние четыре года. В период с 2019 по 2021 г. максимальный охват телетрансляции (количество человек, смотревших телепрограмму хотя бы одну минуту) составил 9,1 млн россиян (в 2021 г.). Самые высокие рейтинг и доля за этот период – 8,3% и 51,2% соответственно (тоже зафиксированы в 2021 г.). В 2022 г. президент не обращался с посланием к Федеральному собранию.
Во время своего обращения 21 февраля Путин отметил, что цель западных стран на Украине – перевод локального конфликта в фазу глобального противостояния и стратегическое поражение России. «Те, кто планировали новую атаку на Донбасс, на Луганск, четко понимали, что следующая цель – удар по Крыму и Севастополю», – сказал он. Начало СВО президент объяснил желанием защитить страну. Кроме того, глава государства призвал предпринимателей инвестировать в страну, объявил об односторонней приостановке Россией участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III), а правительство призвал подготовить дополнительные меры по деофшоризации экономики.
Показатели телесмотрения послания Федеральному собранию в Москве тоже стали рекордными. Охват трансляции в столице составил 2,7 млн человек, совокупный рейтинг – 13,4%, а доля – 74,2%, следует из данных Mediascope. Ранее максимальные показатели были зафиксированы в 2021 г.: тогда охват достиг 1,9 млн человек, рейтинг – 9%, а доля – 60,6%.
Но в этом году послание президента транслировало больше каналов, чем в предыдущие, а именно шесть. Среди них – «Первый канал», «Россия 1», НТВ, «Россия 24», «Мир», «Соловьев Live» и «Звезда». В 2020-2021 гг. послание транслировали пять каналов: «Россия 1», «Первый канал», «Россия 24», «Мир» и НТВ (2021 г.) или ОТР (2020 г.). В 2019 г. – три телеканала: «Россия 1», «Первый канал», «Россия 24».
Лидером по охвату трансляции в 2023 г. в крупных российских городах стал телеканал «Россия 1»: у него этот показатель составил 5,1 млн человек. На втором месте – «Первый канал» (5 млн человек), на третьем – НТВ (2,7 млн). При этом лидерство по доле в прямом эфире – у «Первого канала» (25%). У «России 1» этот показатель достиг 24,9%, у НТВ – 10,8%. Рейтинги у «Первого канала» и «России 1» равные – 4,7%. Третью строчку занял НТВ – 2%.
Высокие показатели трансляции, во-первых, объясняются уникальностью ситуации, считает председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Ни одно из предшествующих посланий не приходилось на столь драматичный период в жизни страны». Во-вторых, на рейтинги повлияла и качественно реализованная кампания по информированию населения о послании, добавил он.
Еще один фактор интереса аудитории – «эффект отложенного послания», которое не состоялось в прошлом году, считает вице-президент Центра политтехнологий Ростислав Туровский. Как поясняет он, россиян в первую очередь интересовали дальнейшие планы государства по спецоперации и социально-экономическому развитию страны: «Послание во многом было сфокусировано на этих вопросах».