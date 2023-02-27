Телетрансляция послания президента стала самой рейтинговой за последние четыре года

Эти показатели, по данным медиаизмерителя, являются рекордными за последние четыре года. В период с 2019 по 2021 г. максимальный охват телетрансляции (количество человек, смотревших телепрограмму хотя бы одну минуту) составил 9,1 млн россиян (в 2021 г.). Самые высокие рейтинг и доля за этот период – 8,3% и 51,2% соответственно (тоже зафиксированы в 2021 г.). В 2022 г. президент не обращался с посланием к Федеральному собранию.