Путин пошутил про длительность своего послания

Прошедшее 21 февраля 2023 г. послание президента Федеральному собранию длилось 1 час 45 минут. Кроме членов обеих палат парламента и глав регионов в этом году на послание были приглашены и участники спецоперации. Во время своего выступления Путин поднял геополитические вопросы, в частности, обвинил западных лидеров в «жестокой лжи» и заявил, что они «тянули время, занимались крючкотворством», поскольку переговоры о поставках вооружения и техники Украине велись еще до начала спецоперации. Также президент подчеркнул, что Россия делала все возможное, чтобы решить проблему мирным путем. Во время послания президент выразил благодарность участникам спецоперации, затронул вопросы социальной политики, развития новых регионов России, модернизации армии и флота, российской экономики.