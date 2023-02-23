Путин пошутил про длительность своего послания
Президент России Владимир Путин в ходе общения с ветеранами в Александровском саду признался, что ему самому было бы сложно слушать свое послание Федеральному собранию, поскольку оно шло два часа.
«Вот вы упомянули, сказали про послание. И знаете, конечно, все слушать очень тяжело. Почти два часа. Я бы сам даже с трудом все это выслушал, если бы пришлось слушать. Сказать легче, чем слушать», — сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).
Прошедшее 21 февраля 2023 г. послание президента Федеральному собранию длилось 1 час 45 минут. Кроме членов обеих палат парламента и глав регионов в этом году на послание были приглашены и участники спецоперации. Во время своего выступления Путин поднял геополитические вопросы, в частности, обвинил западных лидеров в «жестокой лжи» и заявил, что они «тянули время, занимались крючкотворством», поскольку переговоры о поставках вооружения и техники Украине велись еще до начала спецоперации. Также президент подчеркнул, что Россия делала все возможное, чтобы решить проблему мирным путем. Во время послания президент выразил благодарность участникам спецоперации, затронул вопросы социальной политики, развития новых регионов России, модернизации армии и флота, российской экономики.
Выступление главы государства стало одним из самых продолжительных обращений к парламенту. Согласно подсчетам «РИА Новости», Путин в послании 24 раза упомянул Запад, еще 11 раз — США, Украина упоминалась в речи президента 19 раз. Также зал аплодировал российскому лидеру 53 раза, стоя — четыре раза.
В предыдущий раз Путин выступал перед Федеральным собранием 21 апреля 2021 г. Тогда послание длилось 1 час 12 минут. Самым продолжительным обращением Путина к парламенту стало послание 2018 г., которое шло 1 час 57 минут.