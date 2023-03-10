Президент Финляндии заявил о готовности к переговорам с Путиным
Президент Финляндии Саули Ниинистё «абсолютно готов» говорить с президентом России Владимиром Путиным, если в этом будет польза. Об этом заявил финский лидер в интервью агентству Bloomberg.
«Я сказал, что абсолютно готов поговорить с ним, если будет какая-то польза от этого, но на данный момент мы ничего такого не обнаружили», — сказал он.
В предыдущий раз главы государств проводили телефонные переговоры в в мае 2022 г. Тогда Ниинистё заявил, что страна намерена в ближайшие дни подать заявку на членство в НАТО. Тогда в канцелярии президента Финляндии отметили, что «разговор был прямолинейным и велся без обострений», стороны старались «избегать напряженности».
Финляндия подала заявку на членство в НАТО 18 мая 2022 г., одновременно это сделала и Швеция. На данный момент только две страны блока НАТО — Венгрия и Турция — не ратифицировали протоколы о присоединении государств к альянсу. Согласно подписанным договоренностям, Стокгольм и Хельсинки обещали Анкаре расследовать и пресекать любое финансирование и вербовочную деятельность Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической. Кроме того, Швеция и Финляндия обязались рассматривать запросы Турции об экстрадиции подозреваемых в терроризме, а Стокгольм отдельно заявил об ужесточении антитеррористического законодательства в стране.
1 марта парламент Финляндии 184 голосами из 200 поддержал вступление страны в НАТО. Голосование в парламенте прошло досрочно, чтобы закрыть вопрос до выборов, которые пройдут 2 апреля. После одобрения депутатами законопроект отправился на подпись президенту Финляндии Саули Ниинистё для утверждения.