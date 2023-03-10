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Гросси назначили гендиректором МАГАТЭ на второй срок

Ведомости

Совет управляющих МАГАТЭ утвердил кандидатуру Рафаэля Гроссии на пост генерального директора организации на второй срок. Об этом сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Совет управляющих МАГАТЭ назначил Рафаэля Мариано Гросси генеральным директором агентства на второй срок — до 2 декабря 2027 года», — написал он в Twitter.

Рафаэль Гросси занимает должность гендиректора МАГАТЭ с 3 декабря 2019 г. До назначения на этот пост он был председателем Конференции 2020 г. участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) по рассмотрению действия договора.

С 2014 по 2016 г. Гросси работал председателем Группы ядерных поставщиков (ГЯП). До этого в течение трех лет он был помощником гендиректора по вопросам политики и начальником канцелярии в МАГАТЭ. Кроме того, за 35 лет работы дипломатом в области нераспространения ядерного оружия и разоружения Гросси занимал разные должности в МИД Аргентины.

С начала спецоперации России на Украине гендиректор МАГАТЭ принимает активное участие в обсуждении вопросов ядерной безопасности Запорожской АЭС, которая находится под контролем РФ. Последние несколько месяцев Гросси продвигает идею о создании защитной зоны вокруг станции из-за ее обстрелов с украинской стороны. Накануне, 9 марта, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что страны приблизились к договоренности по этой инициативе, однако ее заблокировали власти Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных