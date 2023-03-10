Гросси назначили гендиректором МАГАТЭ на второй срок
Совет управляющих МАГАТЭ утвердил кандидатуру Рафаэля Гроссии на пост генерального директора организации на второй срок. Об этом сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Совет управляющих МАГАТЭ назначил Рафаэля Мариано Гросси генеральным директором агентства на второй срок — до 2 декабря 2027 года», — написал он в Twitter.
Рафаэль Гросси занимает должность гендиректора МАГАТЭ с 3 декабря 2019 г. До назначения на этот пост он был председателем Конференции 2020 г. участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) по рассмотрению действия договора.
С 2014 по 2016 г. Гросси работал председателем Группы ядерных поставщиков (ГЯП). До этого в течение трех лет он был помощником гендиректора по вопросам политики и начальником канцелярии в МАГАТЭ. Кроме того, за 35 лет работы дипломатом в области нераспространения ядерного оружия и разоружения Гросси занимал разные должности в МИД Аргентины.
С начала спецоперации России на Украине гендиректор МАГАТЭ принимает активное участие в обсуждении вопросов ядерной безопасности Запорожской АЭС, которая находится под контролем РФ. Последние несколько месяцев Гросси продвигает идею о создании защитной зоны вокруг станции из-за ее обстрелов с украинской стороны. Накануне, 9 марта, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что страны приблизились к договоренности по этой инициативе, однако ее заблокировали власти Украины.