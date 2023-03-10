Гросси назначили гендиректором МАГАТЭ на второй срок

С 2014 по 2016 г. Гросси работал председателем Группы ядерных поставщиков (ГЯП). До этого в течение трех лет он был помощником гендиректора по вопросам политики и начальником канцелярии в МАГАТЭ. Кроме того, за 35 лет работы дипломатом в области нераспространения ядерного оружия и разоружения Гросси занимал разные должности в МИД Аргентины.