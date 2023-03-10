Макрон: Париж и Лондон намерены помочь Киеву начать контрнаступление
Франция и Великобритания поставили перед собой задачу в ближайшей перспективе помочь Украине начать контрнаступление, заявил французский президент Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с британским премьером Риши Сунаком.
«Наше желание на ближайшую перспективу — помочь Украине выстоять и начать контрнаступление, которое она желает вести», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Сунак, как отмечает The Guardian, подчеркнул, что Лондон надеется на победу Киева в вооруженной конфронтации. Для этого, в том числе, Париж и Лондон договорились организовать обучение украинских морпехов.
Ранее сегодня советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться в течение ближайших двух месяцев. По его словам, сейчас российские военнослужащие активнее всего наступают в направлении Артемовска (украинское название – Бахмут), Угледара, Красного Лимана и Соледара.
Накануне глава ЦРУ Уильям Бернс назвал следующие полгода самыми критичными для Украины. Бернс отметил, что российским военнослужащим удастся добиться некоторых продвижений, но они не будут значительными.
В середине января президент РФ Владимир Путин назвал положительной динамику проведения специальной военной операции. Согласно данным Минобороны РФ, российские военные продолжают наступление на Донецком направлении, в частности, идут бои в районе Артемовска. В конце января президент Украины Владимир Зеленский указывал на напряженную ситуацию вокруг города. 8 марта основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что его войска заняли всю восточную часть Артемовска.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.