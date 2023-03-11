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Глава Верховного суда не увидел последствий выхода России из-под юрисдикции ЕСПЧ

Ведомости

Выход России из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) не сказался на ситуации с правосудием в стране, заявил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, передает «РИА Новости».

«Как справлялись, так и справляемся. У нас самостоятельный суд, независимый. Помните, и в те годы мы не всегда соглашались», – сказал он на полях совещания председателей верховных судов государств – членов ШОС в Нью-Дели.

По его словам, в России «не отреклись от общепризнанных принципов и норм международного права», такая возможность судебной системы существует без ограничений. Задача ВС, добавил Лебедев, «сводится к тому, чтобы судейский корпус России был высокопрофессиональным, беспристрастным и честным».

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На фоне начала спецоперации на Украине Совет Европы 25 февраля 2022 г. приостановил представительство России в уставных органах Совета Европы. В связи с этим 15 марта МИД РФ вручил генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич уведомление о выходе РФ из организации. 16 марта комитет министров Совета Европы принял решение исключить Россию после 26 лет членства из организации. Российские власти подчеркивали, что страна сама вышла из Совета Европы, что также подразумевает и выход из ЕСПЧ.

Россия с 16 сентября 2022 г. перестала являться стороной Европейской конвенции по правам человека и вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ. В резолюции ЕСПЧ указал, что продолжит рассматривать обращения от россиян, но при условии, что факты «действий или бездействия [со стороны государства], которые могут представлять собой нарушение Конвенции, имели место до 16 сентября 2022 г.».

В середине февраля президент России Владимир Путин призвал судей к защите прав и свобод россиян и подчеркнул, что несмотря на выход России из ЕСПЧ, государство способно обеспечить интересы граждан, а судебная система – надежно их защитить.

«Вопрос был поставлен прямо: не повлечет ли выход из ЕСПЧ снижения уровня защиты прав и свобод граждан в нашей стране? Я не буду скрывать, и я тоже об этом задумался, потому что мы должны обеспечить интересы граждан, обеспечить в любом случае. Но в конечном итоге, на мой взгляд, наша судебная система, используя национальные судебные механизмы, способна надежно защитить», – отметил президент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных