Путин призвал судей к защите прав и свобод россиян
Президент России Владимир Путин призвал судей к защите прав и свобод россиян. Об этом глава государства заявил на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов России.
«Важно, чтобы принятые по итогам съезда [Десятого всероссийского съезда судей] решения вели к реальным изменениям, повышали качество работы судебной системы, – а значит, делали более доступной и эффективной защиту прав, свобод и законных интересов наших граждан. В этом – залог развития России как правового демократического государства», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).
Путин также подчеркнул, что, несмотря на выход России из Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), государство способно обеспечить интересы граждан, а судебная система – надежно их защитить. «Вопрос был поставлен прямо: не повлечет ли выход из ЕСПЧ снижения уровня защиты прав и свобод граждан в нашей стране? Я не буду скрывать, и я тоже об этом задумался, потому что мы должны обеспечить интересы граждан, обеспечить в любом случае. Но в конечном итоге, на мой взгляд, наша судебная система, используя национальные судебные механизмы, способна надежно защитить», – отметил президент.
Россия с 16 сентября 2022 г. перестала являться стороной Европейской конвенции по правам человека и вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ. В резолюции ЕСПЧ указал, что продолжит рассматривать обращения от россиян, но при условии, что факты «действий или бездействия [со стороны государства], которые могут представлять собой нарушение Конвенции, имели место до 16 сентября 2022 г.».