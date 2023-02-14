Путин призвал судей к защите прав и свобод россиян

Путин также подчеркнул, что, несмотря на выход России из Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), государство способно обеспечить интересы граждан, а судебная система – надежно их защитить. «Вопрос был поставлен прямо: не повлечет ли выход из ЕСПЧ снижения уровня защиты прав и свобод граждан в нашей стране? Я не буду скрывать, и я тоже об этом задумался, потому что мы должны обеспечить интересы граждан, обеспечить в любом случае. Но в конечном итоге, на мой взгляд, наша судебная система, используя национальные судебные механизмы, способна надежно защитить», – отметил президент.