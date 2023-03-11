В Финляндии заявили, что идея премьера о передаче ВСУ истребителей не обсуждалась

12 января президент Финляндии допустил, что страна может передать танки Leopard Украине, однако только небольшое число. Он пояснил, что это связано с тем, что Финляндия не входит в НАТО и граничит с РФ. В конце февраля в Хельсинки сообщили, что Ниинистё одобрил поставку трех танков Leopard 2. Сообщалось ,что стоимость нового пакета помощи Украине составит более 160 млн евро.