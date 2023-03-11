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В Финляндии заявили, что идея премьера о передаче ВСУ истребителей не обсуждалась

Ведомости

Предложение о передаче Украине списанных истребителей Hornet ни с кем не обсуждалось, заявил президент Финляндии Саули Ниинистё. Ранее в Киеве финский премьер-министр Санна Марин сообщила, что республика может обсудить такую возможность, пишет Helsingin Sanomat.

«Об этом ни с кем не говорили», — сообщили в офисе президента Ниинистё. Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен также сказал Iltalehte, что Марин заранее не рассказала ему о своей инициативе, а в случае обсуждения возможности поставок истребителей он бы «растоптал» эту идею.

Марин в ходе визита в Киев 10 марта заявила, что власти Финляндии могут обсудить отправку истребителей Hornet Украине. «Да, я думаю, мы можем обсудить и Hornet, можно ли будет передать их Украине и какая подготовка для этого потребуется», – сказала финский премьер.

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По данным издания, парк финских истребителей будет выведен из эксплуатации с 2025 г., его заменят на истребители F-35.

12 января президент Финляндии допустил, что страна может передать танки Leopard Украине, однако только небольшое число. Он пояснил, что это связано с тем, что Финляндия не входит в НАТО и граничит с РФ. В конце февраля в Хельсинки сообщили, что Ниинистё одобрил поставку трех танков Leopard 2. Сообщалось ,что стоимость нового пакета помощи Украине составит более 160 млн евро.

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. А глава МИДа Сергей Лавров предупреждал, что поставки дальнобойного оружия лишь расширят географию спецоперации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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