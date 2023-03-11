Армения предложила Индии торговый коридор в Россию в обход Азербайджана

По данным издания, такое предложение сделала группа армянских чиновников и экспертов во время визита министра иностранных дел Армении в Индию. Источники в правительстве республики сообщили, что Ереван намерен привлечь индийские инвестиции для коридора на территории Армении. С началом боевых действий на Украине объем торговли между Индией и России увеличился «в разы» через коридор INSTC, где Азербайджан является ключевым элементом. Новый вариант, как пишет ET, предполагает, что грузы будут доставлять по параллельному INSTC маршруту. Он соединит Мумбаи с Бендер-Аббасом в Иране, а затем с Арменией в обход Азербайджана, с которым у Индии прохладные отношения на фоне тесных связей с Турцией и Пакистаном.