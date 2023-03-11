Армения предложила Индии торговый коридор в Россию в обход Азербайджана
Армения предлагает Индии создать дополнительный торговый путь для доставки грузов в России и Европу, который будет проходить через Черное море параллельно международному транспортному коридору Север-Юг (INSTC) в обход Суэцкого канала, сообщает газета The Economic Times.
По данным издания, такое предложение сделала группа армянских чиновников и экспертов во время визита министра иностранных дел Армении в Индию. Источники в правительстве республики сообщили, что Ереван намерен привлечь индийские инвестиции для коридора на территории Армении. С началом боевых действий на Украине объем торговли между Индией и России увеличился «в разы» через коридор INSTC, где Азербайджан является ключевым элементом. Новый вариант, как пишет ET, предполагает, что грузы будут доставлять по параллельному INSTC маршруту. Он соединит Мумбаи с Бендер-Аббасом в Иране, а затем с Арменией в обход Азербайджана, с которым у Индии прохладные отношения на фоне тесных связей с Турцией и Пакистаном.
«Коридор Персидский залив — Черное море хорошо вписывается в планы Индии, поскольку она ищет дополнительные маршруты для выхода в Европу в обход Суэцкого канала и во избежание негативных последствий конфронтации России и Запада», – пишет газета.
По словам политолога и старшего научного сотрудника APRI Armenia Бениамина Погосяна, любой крупномасштабный транзит грузов, который проходит через границу России и Европы, выглядит «слишком рискованным для международных логистических и страховых компаний».
Россия впервые стала пятым крупнейшим торговым партнером Индии, в 2021-2022 финансовом году Москва занимала лишь 25-е место, сообщило ранее «РИА Новости» со ссылкой на данные индийского министерства торговли и промышленности. По итогам десяти месяцев 2022-2023 финансового года товарооборот между двумя странами составил $39,8 млрд, а в прошлом году он достиг $13,1 млрд.
Осенью прошлого года издание Indian Express сообщало, что объемы торговли между Россией и Индией выросли во многом на фоне резкого увеличения импорта Индией российской нефти. Раньше Индия импортировала из России менее 1% от общего объема своей нефти, а сейчас — около 22% от своих потребностей. Indian Express отмечало, что в октябре Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обогнав Ирак и Саудовскую Аравию.