Reuters: нефтяные сделки Индии и России подрывают господство доллара

Источники агентства заявили, что некоторые базирующиеся в Дубае трейдеры, а также компании «Газпром» и «Роснефть» добиваются недолларовых платежей за определенные нишевые сорта российской нефти, которые в последние недели продавались по цене выше $60 за баррель. Такие поставки, как отмечается, составляют небольшую долю от общего объема продаж России в Индию и, вероятно, не нарушают санкции. Однако осуществлять платежи в дирхамах может стать сложнее после новых санкций Великобритании и США, поскольку в феврале в него добавили базирующийся в Абу-Даби российский банк МТС, пишет Reuters.