Reuters: нефтяные сделки Индии и России подрывают господство доллара
После вступления в силу санкций против Москвы Индия начала покупать российскую нефть за дирхамы ОАЭ и рубли, такая ситуация начала подрывать многолетнее господство доллара в международной торговле нефтью, передает Reuters со ссылкой на источники.
По данным собеседников агентства, нефтяные сделки с Москвой за последние три месяца совершены на сумму, эквивалентную «нескольким сотням миллионов долларов». В декабре прошлого года, напоминает Reuters, страны G7, Евросоюз и Австралия договорились ввести потолок цен на российскую нефть и запретить ее поставки по цене выше установленной.
Источники агентства заявили, что некоторые базирующиеся в Дубае трейдеры, а также компании «Газпром» и «Роснефть» добиваются недолларовых платежей за определенные нишевые сорта российской нефти, которые в последние недели продавались по цене выше $60 за баррель. Такие поставки, как отмечается, составляют небольшую долю от общего объема продаж России в Индию и, вероятно, не нарушают санкции. Однако осуществлять платежи в дирхамах может стать сложнее после новых санкций Великобритании и США, поскольку в феврале в него добавили базирующийся в Абу-Даби российский банк МТС, пишет Reuters.
«Российские поставщики найдут какие-то другие банки для приема платежей», — заявил один из собеседников Reuters.
По данным Международного энергетического агентства, которые приводит агентство, в 2022 г. Индия увеличила импорт российской нефти в 16 раз, на нее приходится около трети всех поставок стране. Страна подготовила основу для урегулирования торговли с Москвой в индийских рупиях на случай новых санкций, если операции в рублях больше будет невозможно проводить, добавили источники.
13 ноября 2022 г. издание Indian Express сообщало о том, что власти Индии намерены удвоить объемы торговли с РФ, используя рупии в расчетах. Объемы торговли между двумя странами выросли во многом на фоне резкого увеличения импорта Индией российской нефти. Тогда отмечалось, что раньше Индия импортировала из России менее 1% от общего объема своей сырой нефти, а сейчас — около 22% от своих потребностей. В октябре Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обогнав Ирак и Саудовскую Аравию, писало издание.