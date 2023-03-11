«РИА Новости»: РФ впервые вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии
Россия впервые стала пятым крупнейшим торговым партнером Индии, в 2021-2022 финансовом году Москва занимала лишь 25-е место, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные индийского министерства торговли и промышленности.
Агентство проанализировало данные ведомства, из которых следует, что по итогам десяти месяцев 2022-2023 финансового года товарооборот между двумя странами составил $39,8 млрд. В прошлом году он достиг $13,1 млрд.
Индия поставила в Россию товаров на $2,5 млрд, а импортировала — на $37,3 млрд, то есть дефицит ее торгового баланса составил $34,8 млрд, указывает «РИА Новости».
Статистику торговли Индия начала вести с конца 1990-х. Россия за это время не попадала в десятку крупнейших партнеров страны, а самое высокое – 16 место – она заняла в 1997-1998 финансовом году. В топ-5 партнеров Индии в текущем году, помимо России, вошли США ($108,4 млрд), Китай ($95,9 млрд), ОАЭ ($70,2 млрд) и Саудовская Аравия ($44,3 млрд).
Осенью прошлого года издание Indian Express сообщало, что объемы торговли между Россией и Индией выросли во многом на фоне резкого увеличения импорта Индией российской нефти. Раньше Индия импортировала из России менее 1% от общего объема своей нефти, а сейчас — около 22% от своих потребностей. Indian Express отмечало, что в октябре Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обогнав Ирак и Саудовскую Аравию.
Основными торговыми партнерами России по итогам 2022 г. стали Китай, Турция и Нидерланды, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). В первую пятерку стран по объемам торговли также вошли Германия и Белоруссия. Индия, которая стала одним из основных потребителей российских энергоресурсов, в число главных партнеров не вошла.