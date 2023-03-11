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«РИА Новости»: РФ впервые вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии

Ведомости

Россия впервые стала пятым крупнейшим торговым партнером Индии, в 2021-2022 финансовом году Москва занимала лишь 25-е место, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные индийского министерства торговли и промышленности.

Агентство проанализировало данные ведомства, из которых следует, что по итогам десяти месяцев 2022-2023 финансового года товарооборот между двумя странами составил $39,8 млрд. В прошлом году он достиг $13,1 млрд.

Индия поставила в Россию товаров на $2,5 млрд, а импортировала — на $37,3 млрд, то есть дефицит ее торгового баланса составил $34,8 млрд, указывает «РИА Новости».

Статистику торговли Индия начала вести с конца 1990-х. Россия за это время не попадала в десятку крупнейших партнеров страны, а самое высокое – 16 место – она заняла в 1997-1998 финансовом году. В топ-5 партнеров Индии в текущем году, помимо России, вошли США ($108,4 млрд),  Китай ($95,9 млрд), ОАЭ ($70,2 млрд) и Саудовская Аравия ($44,3 млрд).

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Осенью прошлого года издание Indian Express сообщало, что объемы торговли между Россией и Индией выросли во многом на фоне резкого увеличения импорта Индией российской нефти. Раньше Индия импортировала из России менее 1% от общего объема своей нефти, а сейчас — около 22% от своих потребностей. Indian Express отмечало, что в октябре Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обогнав Ирак и Саудовскую Аравию.

Основными торговыми партнерами России по итогам 2022 г. стали Китай, Турция и Нидерланды, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). В первую пятерку стран по объемам торговли также вошли Германия и Белоруссия. Индия, которая стала одним из основных потребителей российских энергоресурсов, в число главных партнеров не вошла.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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