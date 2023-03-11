В Молдавии объяснили появление траншей на границе с Украиной

1 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев готовится к провокации вблизи Приднестровья, целью которой является обвинить российскую армию в якобы нанесении ударов по радиационно опасным объектам. Она также выразила обеспокоенность, что возможная провокация готовится вблизи Приднестровья, «вокруг которого киевский режим сознательно нагнетает напряженность». После этого секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов допустил, что если президент Молдавии Майя Санду попросит Киев оказать республике военную поддержку в ситуации с Приднестровьем, то Украина рассмотрит такой вопрос.