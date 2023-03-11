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В Молдавии объяснили появление траншей на границе с Украиной

Ведомости

На территории Украины на границе с Молдавией пограничники начали выкапывать траншеи, чтобы не допустить незаконного пересечения границы и пресечь контрабанду из Украины в соседнюю республику. Об этом «РИА Новости» сообщила пресс-офицер Пограничной полиции Молдавии Раиса Новицки.

«Коллеги из Государственной пограничной службы Украины сообщили, что такие работы проводятся с целью пресечения незаконного пересечения государственной границы людьми, а также контрабанды из Украины в Молдавию», — сказала она.

Как уточнили в пограничной полиции, рвы появляются на территории Украины рядом с пунктами пропуска и в местах, где дороги проходят близко к государственной границе.

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23 февраля в Министерстве обороны России заявили, что власти Украины готовятся осуществить вооруженную провокацию против Приднестровья под предлогом наступления российских войск с территории республики. В ведомстве рассказали, что для «постановочного вторжения» украинские диверсанты переоденутся в форму российских военных.

1 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев готовится к провокации вблизи Приднестровья, целью которой является обвинить российскую армию в якобы нанесении ударов по радиационно опасным объектам. Она также выразила обеспокоенность, что возможная провокация готовится вблизи Приднестровья, «вокруг которого киевский режим сознательно нагнетает напряженность». После этого секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов допустил, что если президент Молдавии Майя Санду попросит Киев оказать республике военную поддержку в ситуации с Приднестровьем, то Украина рассмотрит такой вопрос. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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