Киев допустил вмешательство в ситуацию в Приднестровье при просьбе Кишинева
Если президент Молдавии Майя Санду попросит Киев оказать республике военную поддержку в ситуации с Приднестровьем, то Украина рассмотрит такой вопрос. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью «РБК-Украина».
Во время интервью его спросили, возможна ли ситуация, при которой Санду попросит Украину поддержать Молдавию «военным путем».
«Если будет такое обращение, оно может быть рассмотрено с учетом всех происходящих процессов и обстоятельств. Тем более, что мы соседи», – ответил он.
Данилов также заявил, что у России есть план якобы по организации «дискредитации и мятежа» на территории Молдавии. Если это произойдет, то у Украины появится «дополнительная точка напряжения», добавил он.
1 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев готовится к провокации вблизи Приднестровья, целью которой является обвинить российскую армию в якобы нанесении ударов по радиационно опасным объектам. Она также выразила обеспокоенность, что возможная провокация готовится вблизи Приднестровья, «вокруг которого киевский режим сознательно нагнетает напряженность».
23 февраля Минобороны РФ сообщило, что Киев также планирует вооруженную провокацию против Приднестровья. В российском МИДе предостерегли США и страны НАТО «от очередных авантюрных шагов» и пообещали адекватно ответить на возможную провокацию. В Кремле также выразили обеспокоенность из-за ситуации в Приднестровье. Позже данные о скоплении военных вблизи Приднестровья подтвердили украинские военные.