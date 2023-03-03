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Вице-премьер Молдавии опроверг подготовку военной операции в Приднестровье

Ведомости

Сообщения о готовящейся военной операции против непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) не соответствуют действительности, заявил вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян в интервью телеканалу Vocea Basarabiei.

По его словам, молдавская сторона неоднократно говорила о приверженности исключительно мирным средствам урегулирования приднестровского конфликта. «Именно в этом направлении сосредоточены наши усилия, мы ведем переговоры с администрацией Приднестровья, которая также заявляет о стремлении вести переговоры», – отметил Серебрян.

1 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев готовится к провокации вблизи Приднестровья, целью которой является обвинить российскую армию в якобы нанесении ударов по радиационно опасным объектам. Она также выразила обеспокоенность, что возможная провокация готовится вблизи Приднестровья, «вокруг которого киевский режим сознательно нагнетает напряженность». 

23 февраля Минобороны РФ сообщило, что Киев также планирует вооруженную провокацию против Приднестровья. В российском МИДе предостерегли США и страны НАТО «от очередных авантюрных шагов» и пообещали адекватно ответить на возможную провокацию. В Кремле также выразили обеспокоенность из-за ситуации в Приднестровье. Позже данные о скоплении военных вблизи Приднестровья подтвердили украинские военные.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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