Вице-премьер Молдавии опроверг подготовку военной операции в Приднестровье

23 февраля Минобороны РФ сообщило, что Киев также планирует вооруженную провокацию против Приднестровья. В российском МИДе предостерегли США и страны НАТО «от очередных авантюрных шагов» и пообещали адекватно ответить на возможную провокацию. В Кремле также выразили обеспокоенность из-за ситуации в Приднестровье. Позже данные о скоплении военных вблизи Приднестровья подтвердили украинские военные.