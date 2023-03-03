Вице-премьер Молдавии опроверг подготовку военной операции в Приднестровье
Сообщения о готовящейся военной операции против непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) не соответствуют действительности, заявил вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян в интервью телеканалу Vocea Basarabiei.
По его словам, молдавская сторона неоднократно говорила о приверженности исключительно мирным средствам урегулирования приднестровского конфликта. «Именно в этом направлении сосредоточены наши усилия, мы ведем переговоры с администрацией Приднестровья, которая также заявляет о стремлении вести переговоры», – отметил Серебрян.
1 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев готовится к провокации вблизи Приднестровья, целью которой является обвинить российскую армию в якобы нанесении ударов по радиационно опасным объектам. Она также выразила обеспокоенность, что возможная провокация готовится вблизи Приднестровья, «вокруг которого киевский режим сознательно нагнетает напряженность».
23 февраля Минобороны РФ сообщило, что Киев также планирует вооруженную провокацию против Приднестровья. В российском МИДе предостерегли США и страны НАТО «от очередных авантюрных шагов» и пообещали адекватно ответить на возможную провокацию. В Кремле также выразили обеспокоенность из-за ситуации в Приднестровье. Позже данные о скоплении военных вблизи Приднестровья подтвердили украинские военные.