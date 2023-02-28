В Приднестровье объявили военные сборы
С 1 марта в Приднестровье начнутся военные сборы, которые продлятся три месяца. Об этом сообщает минобороны республики.
К военным сборам могут присоединиться годные к военной службе мужчины в возрасте до 55 лет. Для этого до 28 февраля они должны были подать заявление и пройти медкомиссию.
В ведомстве отметили, что участники военных сборов будут обеспечены вещами, проживанием и питанием. Кроме того, призванные неработающие граждане ежемесячно будут получать от 2800 приднестровских рублей (около 10 000-12 000 российских руб.).
23 февраля Минобороны РФ сообщило, что Киев готовится к вооруженной провокации против Приднестровья. В ведомстве подчеркнули, что следят за ситуацией на границе Украины с непризнанной республикой и готовы отреагировать на «любые изменения обстановки».
На следующий день Минобороны РФ зафиксировало «значительное скопление» личного состава и военной техники армии Украины вблизи границы с Приднестровьем. В российском МИДе предостерегли США и страны НАТО «от очередных авантюрных шагов» и пообещали адекватно ответить на возможную провокацию. В Кремле выразили обеспокоенность из-за ситуации в Приднестровье.
В то же время в минобороны Молдавии заявили, что не обнаружили прямых угроз военной безопасности на границе с Украиной. Накануне, 27 февраля, президент Приднестровья Вадим Красносельский также указал на отсутствие реальной опасности для республики.
В тот же день украинские власти признали, что войска страны сосредоточены на границе с Приднестровьем. В Киеве объяснили это «гипотетически возможной угрозой». 28 февраля стало известно, что Украина якобы из-за рисков провокаций с февраля 2022 г. укрепляет позиции на границе с республикой, фортификационные работы продолжаются до сих пор.
24 февраля экс-советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина готова захватить Приднестровье за трое суток, если с такой просьбой выступят власти Молдавии.