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В Приднестровье объявили военные сборы

Ведомости

С 1 марта в Приднестровье начнутся военные сборы, которые продлятся три месяца. Об этом сообщает минобороны республики. 

К военным сборам могут присоединиться годные к военной службе мужчины в возрасте до 55 лет. Для этого до 28 февраля они должны были подать заявление и пройти медкомиссию. 

В ведомстве отметили, что участники военных сборов будут обеспечены вещами, проживанием и питанием. Кроме того, призванные неработающие граждане ежемесячно будут получать от 2800 приднестровских рублей (около 10 000-12 000 российских руб.).

23 февраля Минобороны РФ сообщило, что Киев готовится к вооруженной провокации против Приднестровья. В ведомстве подчеркнули, что следят за ситуацией на границе Украины с непризнанной республикой и готовы отреагировать на «любые изменения обстановки». 

На следующий день Минобороны РФ зафиксировало «значительное скопление» личного состава и военной техники армии Украины вблизи границы с Приднестровьем. В российском МИДе предостерегли США и страны НАТО «от очередных авантюрных шагов» и пообещали адекватно ответить на возможную провокацию. В Кремле выразили обеспокоенность из-за ситуации в Приднестровье.

В то же время в минобороны Молдавии заявили, что не обнаружили прямых угроз военной безопасности на границе с Украиной. Накануне, 27 февраля, президент Приднестровья Вадим Красносельский также указал на отсутствие реальной опасности для республики.

В тот же день украинские власти признали, что войска страны сосредоточены на границе с Приднестровьем. В Киеве объяснили это «гипотетически возможной угрозой». 28 февраля стало известно, что Украина якобы из-за рисков провокаций с февраля 2022 г. укрепляет позиции на границе с республикой, фортификационные работы продолжаются до сих пор.

24 февраля экс-советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина готова захватить Приднестровье за трое суток, если с такой просьбой выступят власти Молдавии. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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