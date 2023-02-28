В Приднестровье объявили военные сборы

В тот же день украинские власти признали, что войска страны сосредоточены на границе с Приднестровьем. В Киеве объяснили это «гипотетически возможной угрозой». 28 февраля стало известно, что Украина якобы из-за рисков провокаций с февраля 2022 г. укрепляет позиции на границе с республикой, фортификационные работы продолжаются до сих пор.