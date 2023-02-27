В Кремле обеспокоены ситуацией в Приднестровье

23 февраля Минобороны России сообщило в своем Telegram-канале, что украинские власти готовятся осуществить вооруженную провокацию против Приднестровья. Как утверждают в министерстве, в качестве предлога для вторжения Украина планирует инсценировать «якобы наступление российских войск» с территории Приднестровья. Для «постановочного вторжения» киевские диверсанты переоденутся в форму российских военных, добавили в ведомстве. В Минобороны подчеркнули, что отслеживают ситуацию на границе Украины с республикой и готовы отреагировать на «любые изменения обстановки».