В Кремле обеспокоены ситуацией в Приднестровье
Москва внимательно следит за ситуацией в Приднестровье и обеспокоена ею из-за попыток извне ухудшить ее, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Естественно, ситуация в Приднестровье является объектом нашего самого пристального внимания и поводом для нашей обеспокоенности. Ситуация неспокойная, она провоцируется извне», – рассказал он.
На вопрос, опасается ли Кремль возможных попыток западных стран расшатать ситуацию в регионе, Песков ответил, что оппоненты России в Киеве и европейских странах «способны на различные провокации».
«Мы это хорошо знаем и отдаем себе отчет», – добавил он.
23 февраля Минобороны России сообщило в своем Telegram-канале, что украинские власти готовятся осуществить вооруженную провокацию против Приднестровья. Как утверждают в министерстве, в качестве предлога для вторжения Украина планирует инсценировать «якобы наступление российских войск» с территории Приднестровья. Для «постановочного вторжения» киевские диверсанты переоденутся в форму российских военных, добавили в ведомстве. В Минобороны подчеркнули, что отслеживают ситуацию на границе Украины с республикой и готовы отреагировать на «любые изменения обстановки».
24 февраля экс-советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина готова захватить Приднестровье за трое суток, если с такой просьбой выступят власти Молдавии. МИД РФ в свою очередь указал на готовность Москвы адекватно отреагировать на провокации со стороны Украины в Приднестровье.
26 февраля член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о перемещении ВСУ своих войск к границе Приднестровья.
Президент Молдавии Майя Санду сообщила в середине февраля, что ведомства страны подтвердили предоставленную Украиной информацию о планах России по «дестабилизации ситуации в стране». В ответ на слова Санду российский МИД 14 февраля выпустил заявление, в котором подчеркнул, что у России нет никаких планов «по дестабилизации ситуации в Молдавии».