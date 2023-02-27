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В Кремле обеспокоены ситуацией в Приднестровье

Ведомости

Москва внимательно следит за ситуацией в Приднестровье и обеспокоена ею из-за попыток извне ухудшить ее, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Естественно, ситуация в Приднестровье является объектом нашего самого пристального внимания и поводом для нашей обеспокоенности. Ситуация неспокойная, она провоцируется извне», – рассказал он.

На вопрос, опасается ли Кремль возможных попыток западных стран расшатать ситуацию в регионе, Песков ответил, что оппоненты России в Киеве и европейских странах «способны на различные провокации».

«Мы это хорошо знаем и отдаем себе отчет», – добавил он.

23 февраля Минобороны России сообщило в своем Telegram-канале, что украинские власти готовятся осуществить вооруженную провокацию против Приднестровья. Как утверждают в министерстве, в качестве предлога для вторжения Украина планирует инсценировать «якобы наступление российских войск» с территории Приднестровья. Для «постановочного вторжения» киевские диверсанты переоденутся в форму российских военных, добавили в ведомстве. В Минобороны подчеркнули, что отслеживают ситуацию на границе Украины с республикой и готовы отреагировать на «любые изменения обстановки».

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24 февраля экс-советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина готова захватить Приднестровье за трое суток, если с такой просьбой выступят власти Молдавии. МИД РФ в свою очередь указал на готовность Москвы адекватно отреагировать на провокации со стороны Украины в Приднестровье.

26 февраля член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о перемещении ВСУ своих войск к границе Приднестровья.

Президент Молдавии Майя Санду сообщила в середине февраля, что ведомства страны подтвердили предоставленную Украиной информацию о планах России по «дестабилизации ситуации в стране». В ответ на слова Санду российский МИД 14 февраля выпустил заявление, в котором подчеркнул, что у России нет никаких планов «по дестабилизации ситуации в Молдавии».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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