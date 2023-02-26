Рогов заявил о перемещении украинских войск к границе Приднестровья
Вооруженные силы Украины перемещают свои войска к границе Приднестровья, заявил «РИА Новости» член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Согласно поступившей оперативной информации, режим Зеленского отдал приказ о переброске войск к границам Приднестровья. С большой долей вероятности можно говорить, что Зеленский готовится напасть на Приднестровье», – сказал он.
13 февраля президент Молдавии Майя Санду сообщила, что ведомства страны подтвердили предоставленную Украиной информацию о планах России по «дестабилизации ситуации в стране». В ответ на слова Санду российский МИД 14 февраля выпустил заявление, в котором подчеркнул, что у России нет никаких планов «по дестабилизации ситуации в Молдавии».
23 февраля Минобороны России сообщило в своем Telegram-канале, что украинские власти готовятся осуществить вооруженную провокацию против Приднестровья. Как утверждают в министерстве, в качестве предлога для вторжения Украина планирует инсценировать «якобы наступление российских войск» с территории Приднестровья. Для «постановочного вторжения» киевские диверсанты переоденутся в форму российских военных, добавили в ведомстве. В Минобороны подчеркнули, что отслеживают ситуацию на границе Украины с республикой и готовы отреагировать на «любые изменения обстановки».
24 февраля экс-советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина готова захватить Приднестровье за трое суток, если с такой просьбой выступят власти Молдавии. В МИД России отметили, что российская сторона выступает за решение спорных вопросов дипломатическим путем, но адекватно отреагирует на провокации со стороны Украины в Приднестровье, если с украинской стороны последуют угрожающие безопасности действия.