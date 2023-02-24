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МИД России пообещал адекватно ответить на провокации Украины в Приднестровье

Ведомости

Россия выступает за решение спорных вопросов дипломатическим путем, но адекватно отреагирует на провокации со стороны Украины в Приднестровье, если с украинской стороны последуют угрожающие безопасности действия, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

В МИДе отметили, что в связи с зафиксированным Минобороны России скоплением личного состава и военной техники вблизи украинско-приднестровской границы дипломаты предостерегают «США, страны - члены НАТО и их украинских подопечных от очередных авантюрных шагов».

«Последовательно выступаем за решение любых вопросов политико-дипломатическим путем. При этом ни у кого не должно быть сомнений, что Вооруженные силы Российской Федерации адекватно отреагируют на провокацию киевского режима, если таковая все же последует, и обеспечат защиту наших соотечественников, российского миротворческого контингента, военнослужащих Оперативной группы российских войск и военных складов в н. п. Колбасна в Приднестровье», – говорится в заявлении МИДа.

Также в министерстве добавили, что представляющие угрозу безопасности действия будут рассматриваться как нападение на Россию.

23 февраля Минобороны России сообщило в своем Telegram-канале, что украинские власти готовятся осуществить вооруженную провокацию против Приднестровья. Как утверждают в министерстве, в качестве предлога для вторжения Украина планирует инсценировать «якобы наступление российских войск» с территории Приднестровья. Для «постановочного вторжения» киевские диверсанты переоденутся в форму российских военных, добавили в ведомстве. В Минобороны подчеркнули, что отслеживают ситуацию на границе Украины с республикой и готовы отреагировать на «любые изменения обстановки».

13 февраля президент Молдавии Майя Санду сообщила, что ведомства страны подтвердили предоставленную Украиной информацию о планах России по «дестабилизации ситуации в стране». В ответ на слова Санду российский МИД 14 февраля выпустил заявление, в котором подчеркнул, что у России нет никаких планов «по дестабилизации ситуации в Молдавии». «В отличие от стран Запада и Украины, мы не вмешиваемся во внутренние дела Молдавии и других стран мира. Россия не представляет угрозы для безопасности Республики Молдовы и выступает за развитие взаимовыгодного и равноправного двустороннего сотрудничества», – отмечалось в сообщении.

Ранее сегодня экс-советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина готова захватить Приднестровье за трое суток, если с такой просьбой выступят власти Молдавии.

Ранее по теме: Заявления о выводе миротворцев из Приднестровья ведут к эскалации

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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