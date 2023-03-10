Убийство президента Приднестровья должно было дестабилизировать регион

Убийство президента Приднестровья должно было дестабилизировать регионИ облегчить вовлечение НАТО в военные действия на стороне Украины, полагают эксперты
Министерство госбезопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) 9 марта заявило о предотвращении организованного СБУ покушения на президента ПМР Вадима Красносельского. По словам прокурора ПМР Анатолия Гурецкого, злоумышленники готовили атаку с использованием заложенного в джип Land Rover взрывного устройства в центре Тирасполя. Как сообщил государственный телеканал «Первый Приднестровский», главный подозреваемый – бывший житель Тирасполя Вячеслав Кисничан, завербованный СБУ в Одессе, – собирал взрывное устройство и должен был привести его в действие. У него были сообщники – трое граждан Украины, один из которых задержан.
В СБУ отрицают причастность к инциденту и назвали сообщение об этом «российской провокацией».
Убийство президента ПМР помогло бы Украине и Молдавии попытаться ликвидировать самостоятельность региона без проведения затратной военной операции, говорит директор Фонда развития технологий XXI века Иван Коновалов. В случае неудачной попытки покушения просматривалась дестабилизация всей Молдавии, что, вполне вероятно, могло привести к большему вовлечению Румынии и ее союзников по НАТО в дела Молдавии и, возможно, большему вовлечению НАТО в военные действия на стороне Украины, что на руку Киеву, говорит эксперт.
Заявление о покушении появилось в ситуации сохраняющейся напряженности внутри Молдавии, а также на границе Украины с ПМР. В Приднестровье расквартированы российские миротворцы (четыре батальона с легким вооружением), которых Киев и официальный Кишинев называют «угрозой», а также сосредоточены большие объемы советских боеприпасов. В Кишиневе в феврале прошли масштабные выступления оппозиции, которую власти называют пророссийской, а президент Украины Владимир Зеленский назвал протесты частью плана пророссийского переворота. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что информация украинских спецслужб об этом была принята во внимание. Поводом для протестов стала неспособность властей справиться с энергетическим кризисом и рекордной за 30 лет инфляцией. 18 февраля новый премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил о необходимости «демилитаризовать» Приднестровье, «выгнав оттуда российские войска, после чего интегрировать жителей региона экономически и социально». 23 февраля Минобороны России заявило, что Украина под предлогом провокации готовит вторжение в непризнанную республику с целью захватить военные склады с оставшимися с советских времен боеприпасами в Колбасне (от 19 000 до 22 000 т, больше половины которых просрочено). 27 февраля пресс-секретарь командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк признала сосредоточение украинских подразделений на границе с Приднестровьем.
С чисто военной точки зрения для Киева есть смысл в операции в отношении Приднестровья, отмечает главред портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев. Но, вероятно, ВСУ руководствуется еще и какими-то политическими соображениями, иначе сложно объяснить, почему в текущей ситуации они так и не перешли к активным действиям. В ПМР есть солидные запасы боеприпасов необходимых для Украины советских калибров, а российский контингент весьма невелик, подчеркивает Корнев. Вооруженные силы в Приднестровье немногочисленны и слабо вооружены. Возможно, допускает Корнев, у ВСУ просто пока нет твердых договоренностей с НАТО и руководством Молдавии, но ситуация в любой момент может измениться.
Любые действия ВСУ в отношении Приднестровья будут вторжением в международно признанные границы Молдавии, в чем пока не заинтересованы США, судя по их публичным заявлениям, говорит директор Института СНГ Владимир Жарихин. При этом миротворческий контингент России в ПМР, который в Киеве и Кишиневе называют угрозой, по большей части состоит из приднестровцев, поясняет эксперт. Они имеют как российские, так и молдавские паспорта, т. е. являются молдавскими гражданами, напоминает Жарихин. Власти непризнанного Приднестровья, сообщая о диверсиях со стороны Украины, очевидно, перестраховываются и пытаются привлечь внимание не только России, но и западных стран, говорит Жарихин. Молдавии сейчас военная акция Украины против ПМР невыгодна, так как это может дестабилизировать ситуацию уже в Гагаузии на юге страны, считает эксперт.
Запад весьма заинтересован в дестабилизации стран по периметру российских границ, что можно наблюдать на примере протестов в Грузии и недавнего теракта в Белоруссии, отмечает старший научный сотрудник сектора Белоруссии, Молдавии и Украины ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. В этом аспекте эскалация ситуации в Приднестровье выглядит вполне логичным шагом. Руководство Украины тоже стремится создать несколько новых точек напряженности для Вооруженных сил России и вместе с этим попытаться договориться, обменяв мир в Приднестровье на продление так называемой зерновой сделки, поясняет эксперт. Что же касается политики Кишинева, то правительство Санду, судя по всему, взяло курс на экономическое разрушение страны, для того чтобы впоследствии поставить молдаван перед фактом разрухи и присоединиться к Румынии. По словам Офицерова-Бельского, приднестровская проблема не помешает Санду провернуть такой сценарий – на примере Кипра, север которого находится под властью непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра, можно наблюдать, что подвешенный статус части территории не мешает евроинтеграции.
Хотя численность российского контингента в Приднестровье невелика и составляет всего 1500 человек, на ее территории находятся объекты, поражение которых в случае боевых действий может создать большие проблемы и на правом берегу Днестра, говорит источник, близкий к спецслужбам. Речь идет, например, о Молдавской ГРЭС, имеющей большое значение для энергоснабжения всего региона.