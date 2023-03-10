Убийство президента Приднестровья должно было дестабилизировать регион

Заявление о покушении появилось в ситуации сохраняющейся напряженности внутри Молдавии, а также на границе Украины с ПМР. В Приднестровье расквартированы российские миротворцы (четыре батальона с легким вооружением), которых Киев и официальный Кишинев называют «угрозой», а также сосредоточены большие объемы советских боеприпасов. В Кишиневе в феврале прошли масштабные выступления оппозиции, которую власти называют пророссийской, а президент Украины Владимир Зеленский назвал протесты частью плана пророссийского переворота. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что информация украинских спецслужб об этом была принята во внимание. Поводом для протестов стала неспособность властей справиться с энергетическим кризисом и рекордной за 30 лет инфляцией. 18 февраля новый премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил о необходимости «демилитаризовать» Приднестровье, «выгнав оттуда российские войска, после чего интегрировать жителей региона экономически и социально». 23 февраля Минобороны России заявило, что Украина под предлогом провокации готовит вторжение в непризнанную республику с целью захватить военные склады с оставшимися с советских времен боеприпасами в Колбасне (от 19 000 до 22 000 т, больше половины которых просрочено). 27 февраля пресс-секретарь командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк признала сосредоточение украинских подразделений на границе с Приднестровьем.