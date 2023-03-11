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Bloomberg: ЕС попросит третьи страны усилить мониторинг экспорта в Россию

Ведомости

Евросоюз планирует попросить усилить мониторинг торговли те третьи страны, где наблюдается рост импорта европейских технологий и товаров двойного назначения, которые могут быть интересны России для использования на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство отмечает, что после введения санкций в отношении России и экспортного контроля, импорт полупроводников, интегральных схем и др. товаров в РФ из стран ЕС и G7 сократился. При этом резко выросли поставки в Турцию, ОАЭ, Казахстан и другие страны Восточной Европы и Центральной Азии, также вырос их экспорт в Россию.

Источники Bloomberg говорят, что с помощью усиления торгового мониторинга ЕС планирует определить, попадают ли подсанкционные товары в Россию. Запрос ЕС будет включать в себя расширенную информацию об отслеживании торговых потоков в отношении сотни товаров и технологий, которые могут использоваться в военных целях.

9 марта Турция остановила транзит санкционных грузов, следующих через ее территорию в Россию. Об этом «Ведомостям» рассказали в Сообществе топ-менеджеров логистических компаний (СТМЛК) и в компаниях транспортного сектора. Первой об этой проблеме сообщила 9 марта радиостанция «Коммерсант-FM». В МИД России 10 марта сообщили, что российское посольство и торпредство в Турции разбираются с проблемой.

В Еврокомиссии (ЕК) «Ведомостям» сообщили, что таможня ЕС не может блокировать реэкспорт подсанкционных товаров в Россию через Турцию, но контролирует движение европейских товаров для активизации борьбы с обходом санкций. Союз внимательно следит за всеми своими международными партнерами, включая Турцию, добавили в ЕК.

В начале февраля 2023 г. Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что США оказывают давление на Турцию, в частности призывают соблюдать санкции и прекратить экспорт в Россию товаров. 2 и 3 февраля, по данным агентства, заместитель министра финансов США Брайан Нельсон проводил встречи с представителями властей Турции, на которых обсуждал растущие объемы экспорта в Россию товаров. Нельсон также посетил с теми же целями ОАЭ и Оман, чтобы убедить власти данных стран ограничить параллельный импорт товаров в Россию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных