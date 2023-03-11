Bloomberg: ЕС попросит третьи страны усилить мониторинг экспорта в Россию
Евросоюз планирует попросить усилить мониторинг торговли те третьи страны, где наблюдается рост импорта европейских технологий и товаров двойного назначения, которые могут быть интересны России для использования на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Агентство отмечает, что после введения санкций в отношении России и экспортного контроля, импорт полупроводников, интегральных схем и др. товаров в РФ из стран ЕС и G7 сократился. При этом резко выросли поставки в Турцию, ОАЭ, Казахстан и другие страны Восточной Европы и Центральной Азии, также вырос их экспорт в Россию.
Источники Bloomberg говорят, что с помощью усиления торгового мониторинга ЕС планирует определить, попадают ли подсанкционные товары в Россию. Запрос ЕС будет включать в себя расширенную информацию об отслеживании торговых потоков в отношении сотни товаров и технологий, которые могут использоваться в военных целях.
9 марта Турция остановила транзит санкционных грузов, следующих через ее территорию в Россию. Об этом «Ведомостям» рассказали в Сообществе топ-менеджеров логистических компаний (СТМЛК) и в компаниях транспортного сектора. Первой об этой проблеме сообщила 9 марта радиостанция «Коммерсант-FM». В МИД России 10 марта сообщили, что российское посольство и торпредство в Турции разбираются с проблемой.
В Еврокомиссии (ЕК) «Ведомостям» сообщили, что таможня ЕС не может блокировать реэкспорт подсанкционных товаров в Россию через Турцию, но контролирует движение европейских товаров для активизации борьбы с обходом санкций. Союз внимательно следит за всеми своими международными партнерами, включая Турцию, добавили в ЕК.
В начале февраля 2023 г. Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что США оказывают давление на Турцию, в частности призывают соблюдать санкции и прекратить экспорт в Россию товаров. 2 и 3 февраля, по данным агентства, заместитель министра финансов США Брайан Нельсон проводил встречи с представителями властей Турции, на которых обсуждал растущие объемы экспорта в Россию товаров. Нельсон также посетил с теми же целями ОАЭ и Оман, чтобы убедить власти данных стран ограничить параллельный импорт товаров в Россию.