В ЕК прокомментировали блокировку Анкарой транзита подсанкционных товаров в Россию

В начале февраля 2023 г. Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что США оказывают давление на Турцию, в частности, призывают соблюдать санкции и прекратить экспорт в Россию товаров. 2 и 3 февраля, по данным агентства, заместитель министра финансов США Брайан Нельсон проводил встречи с представителями властей Турции, на которых обсуждал растущие объемы экспорта в Россию товаров. Нельсон также посетил с теми же целями ОАЭ и Оман, чтобы убедить власти данных стран ограничить параллельный импорт товаров в Россию.