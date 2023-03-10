В ЕК прокомментировали блокировку Анкарой транзита подсанкционных товаров в Россию
Таможня ЕС не может блокировать реэкспорт подсанкционных товаров в Россию через Турцию, но контролирует движение европейских товаров для активизации борьбы с обходом санкций. Об этом «Ведомостям» заявили в Еврокомиссии (ЕК).
«Отдельно таможня ЕС не может блокировать реэкспорт товаров из Турции в Россию, но может отслеживать и контролировать товары ЕС, чтобы избежать их экспорта через Турцию или другие страны в обход санкционного законодательства», – сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ЕК. Там отметили, что ЕС внимательно следит за всеми своими международными партнерами, включая Турцию, «чтобы активизировать борьбу с обходом санкций».
«Нам известно, что недавно Турция запретила реэкспорт в Россию товаров, подпадающих под санкции ЕС, находящихся в транзите, на складах или в свободных зонах», – подтвердили в ЕК. Турция находится в таможенном союзе с ЕС с 1994 г., в связи с чем обязана соблюдать ряд соответствующих регламентов.
Накануне, 9 марта, Турция остановила транзит санкционных грузов, следующих через ее территорию в Россию. Об этом «Ведомостям» рассказали в Сообществе топ-менеджеров логистических компаний (СТМЛК) и в компаниях транспортного сектора. Первой об этой проблеме сообщила 9 марта радиостанция «Коммерсант-FM». В МИД России 10 марта сообщили, что российское посольство и торпредство в Турции разбираются с проблемой.
«В настоящее время посольство и торгпредство ведут работу по выяснению обстоятельств и подоплеки обозначившихся трудностей с оформлением торговых операций ряда российских компаний», – отметили в ведомстве, заверив, что находятся «в контакте» с турецкими властями. «Надеемся на разрешение ситуации в ближайшие сроки», – отметили в МИД России.
Товарооборот России и Турции с января по сентябрь 2022 г. увеличился в 2 раза и достиг $45 млрд, говорил в декабре министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам февральских переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном объяснял такую динамику ростом цен на газ, который страна покупает у России.
В начале февраля 2023 г. Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что США оказывают давление на Турцию, в частности, призывают соблюдать санкции и прекратить экспорт в Россию товаров. 2 и 3 февраля, по данным агентства, заместитель министра финансов США Брайан Нельсон проводил встречи с представителями властей Турции, на которых обсуждал растущие объемы экспорта в Россию товаров. Нельсон также посетил с теми же целями ОАЭ и Оман, чтобы убедить власти данных стран ограничить параллельный импорт товаров в Россию.