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Минобороны сообщило об уничтожении украинских военных на Донецком направлении

Ведомости

В результате активных действий российской армии на Донецком направлении противник потерял до 190 военных. Об этом сообщает Минобороны РФ. 

«На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 190 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, четырнадцать автомобилей, а также гаубица «Мста-Б», — говорится в очередной сводке от 13 марта.

На Краснолиманском направлении Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили до 110 украинских военных, а на Купянском — свыше 60. На Южнодонецком и Запорожском направлениях за сутки противник потерял до 60 военных, а на Херсонском — свыше 20. 

Кроме того, на Краснолиманском направлении ВС РФ уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», на Херсонском — две самоходные гаубицы «Акация» и гаубицу «Мста-Б». В районе Первомайского в ДНР российские военные поразили зенитный ракетный комплекс «ОСА-АКМ».

Накануне, 12 марта, Минобороны заявило о пресечении действий восьми украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской областях. До этого ВС РФ нанесли поражение 75 артиллерийским подразделениям ВСУ в 114 районах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных