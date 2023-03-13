Минобороны сообщило об уничтожении украинских военных на Донецком направлении
В результате активных действий российской армии на Донецком направлении противник потерял до 190 военных. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 190 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, четырнадцать автомобилей, а также гаубица «Мста-Б», — говорится в очередной сводке от 13 марта.
На Краснолиманском направлении Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили до 110 украинских военных, а на Купянском — свыше 60. На Южнодонецком и Запорожском направлениях за сутки противник потерял до 60 военных, а на Херсонском — свыше 20.
Кроме того, на Краснолиманском направлении ВС РФ уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», на Херсонском — две самоходные гаубицы «Акация» и гаубицу «Мста-Б». В районе Первомайского в ДНР российские военные поразили зенитный ракетный комплекс «ОСА-АКМ».