Минобороны сообщило об уничтожении украинских военных на Донецком направлении

«На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 190 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, четырнадцать автомобилей, а также гаубица «Мста-Б», — говорится в очередной сводке от 13 марта.