Минобороны заявило о пресечении действий восьми украинских ДРГ
В районах ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской областях российские военнослужащие пресекли действия восьми диверсионно-разведывательных групп, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
В Харьковской области и селе Стельмаховка в ЛНР были пресечены действия пяти ДРГ, потери противника на Купянском направлении за сутки составили до 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля, уточнили в оборонном ведомстве.
На Южнодонецком и Запорожском направлениях группировка войск «Восток» поразила подразделения ВСУ в районах ДНР. Кроме того, в республике и Запорожской области удалось пресечь действия трех ДРГ.
«За сутки на данных направлениях уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-30», – рассказали в Минобороны.
Помимо этого в районе Запорожья уничтожен склад боеприпасов, который был размещен на территории предприятия «Укрэнергочермет». Средства ПВО сбили два украинских вертолета Ми-8, перехватили семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также уничтожили украинский беспилотник, перечисляется в сводке.
В конце февраля Минобороны сообщило, что российские войска уничтожили шесть ДРГ в Харьковской области. До этого член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов говорил, что в регион под видом российских военных пытаются проникнуть украинские диверсанты.