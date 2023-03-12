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Минобороны заявило о пресечении действий восьми украинских ДРГ

Ведомости

В районах ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской областях российские военнослужащие пресекли действия восьми диверсионно-разведывательных групп, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В Харьковской области и селе Стельмаховка в ЛНР были пресечены действия пяти ДРГ, потери противника на Купянском направлении за сутки составили до 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля, уточнили в оборонном ведомстве.

На Южнодонецком и Запорожском направлениях группировка войск «Восток» поразила подразделения ВСУ в районах ДНР. Кроме того, в республике и Запорожской области удалось пресечь действия трех ДРГ.

«За сутки на данных направлениях уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-30», – рассказали в Минобороны.

Помимо этого в районе Запорожья уничтожен склад боеприпасов, который был размещен на территории предприятия «Укрэнергочермет». Средства ПВО сбили два украинских вертолета Ми-8, перехватили семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также уничтожили украинский беспилотник, перечисляется в сводке.

В конце февраля Минобороны сообщило, что российские войска уничтожили шесть ДРГ в Харьковской области. До этого член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов говорил, что в регион под видом российских военных пытаются проникнуть украинские диверсанты. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных