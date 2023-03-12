Минобороны заявило о пресечении действий восьми украинских ДРГ

В Харьковской области и селе Стельмаховка в ЛНР были пресечены действия пяти ДРГ, потери противника на Купянском направлении за сутки составили до 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля, уточнили в оборонном ведомстве.