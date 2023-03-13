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Политика

Шойгу заявил о беспрецедентно высоком уровне отношений РФ и Китая

Ведомости

Отношения России и Китая вышли на беспрецедентно высокий уровень на фоне усиливающейся геополитической напряженности в мире. Об этом говорится в поздравительной телеграмме министра обороны РФ Сергея Шойгу генерал-полковнику Чжан Юся по случаю его назначения на должность зампреда Центрального военного совета КНР.

«Двусторонние отношения между нашими странами сегодня вышли на новый, беспрецедентно высокий уровень и стали несущей опорой глобальной стабильности в условиях усиливающейся геополитической напряженности в мире», – цитирует Шойгу пресс-служба Минобороны.

Шойгу также поздравил и своего китайского коллегу генерал-полковника Ли Шанфу с назначением на должность министра обороны КНР. В поздравительной телеграмме Шойгу выразил уверенность, что стратегическое партнерство между РФ и Китаем в области военного и военно-технического сотрудничества продолжится.

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Ли Шанфу был утвержден новым министром обороны Китая и членом Госсовета 12 марта. Ли Шанфу находится под санкциями США с 2018 г. из-за покупки боевых самолетов и оборудования у Рособоронэкспорта. Как ранее писал Reuters, КНР приобрел у России истребители Су-35 и ЗРК С-400.

Ранее депутаты ВСНП единогласно проголосовали за кандидатуру Си Цзиньпина на пост председателя КНР. Это первый руководитель в истории Китая, который смог переизбраться на третий пятилетний срок. Вместе с тем Си Цзиньпин был также избран на пост председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР. Ранее, осенью 2022 г., он был также переизбран главой Коммунистической партии в третий раз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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