Шойгу заявил о беспрецедентно высоком уровне отношений РФ и Китая
Отношения России и Китая вышли на беспрецедентно высокий уровень на фоне усиливающейся геополитической напряженности в мире. Об этом говорится в поздравительной телеграмме министра обороны РФ Сергея Шойгу генерал-полковнику Чжан Юся по случаю его назначения на должность зампреда Центрального военного совета КНР.
«Двусторонние отношения между нашими странами сегодня вышли на новый, беспрецедентно высокий уровень и стали несущей опорой глобальной стабильности в условиях усиливающейся геополитической напряженности в мире», – цитирует Шойгу пресс-служба Минобороны.
Шойгу также поздравил и своего китайского коллегу генерал-полковника Ли Шанфу с назначением на должность министра обороны КНР. В поздравительной телеграмме Шойгу выразил уверенность, что стратегическое партнерство между РФ и Китаем в области военного и военно-технического сотрудничества продолжится.
Ли Шанфу был утвержден новым министром обороны Китая и членом Госсовета 12 марта. Ли Шанфу находится под санкциями США с 2018 г. из-за покупки боевых самолетов и оборудования у Рособоронэкспорта. Как ранее писал Reuters, КНР приобрел у России истребители Су-35 и ЗРК С-400.
Ранее депутаты ВСНП единогласно проголосовали за кандидатуру Си Цзиньпина на пост председателя КНР. Это первый руководитель в истории Китая, который смог переизбраться на третий пятилетний срок. Вместе с тем Си Цзиньпин был также избран на пост председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР. Ранее, осенью 2022 г., он был также переизбран главой Коммунистической партии в третий раз.