Картаполов оценил сроки принятия законопроекта о повышении призывного возраста

13 марта в Госдуму внесли законопроект о поэтапном повышении призывного возраста с 2024 г. Законопроект предлагает поэтапное увеличение призывного возраста с 18 до 21 года, а предельного – с 27 до 30 лет. Так, призывной возраст в 2024 г. составит от 19 до 30 лет, в 2025 г. – от 20 до 30 лет, а с 1 января 2026 г. – от 21 года до 30 лет.