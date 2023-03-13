Картаполов оценил сроки принятия законопроекта о повышении призывного возраста
Законопроект о повышении призывного возраста для прохождения срочной службы в армии может быть принят в весеннюю сессию Государственной думы, сказал глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, пишет ТАСС. В этом году весенний и осенний призывы пройдут по прежним правилам, уточнил он.
«В весенней сессии мы его примем», – сказал он агентству, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, «лучше всего», чтобы законопроект вступил в силу с 1 января 2024 г. «Этот год нужен для того, чтобы военные комиссариаты уточнили состав своего призывного ресурса, провели уточнение списков, пригласили потенциальных срочников и сверили их данные. Это вполне они могут сделать, и, по нашему мнению, они должны это сделать», – пояснил Картаполов.
В то же время соавтор инициативы, заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин сказал ТАСС, что «нет спешки, чтобы в одночасье» принять законопроект. По его словам, перед вступлением закона в силу военным комиссариатам нужно провести организационные мероприятия в полном объеме.
13 марта в Госдуму внесли законопроект о поэтапном повышении призывного возраста с 2024 г. Законопроект предлагает поэтапное увеличение призывного возраста с 18 до 21 года, а предельного – с 27 до 30 лет. Так, призывной возраст в 2024 г. составит от 19 до 30 лет, в 2025 г. – от 20 до 30 лет, а с 1 января 2026 г. – от 21 года до 30 лет.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что повышение нижнего предела призывного возраста до 21 года позволит гарантированно получать среднее общее, среднее профессиональное или высшее образование. При этом школьникам и студентам не придется посещать военкоматы для получения отсрочек, а расходы бюджета на медосвидетельствование призывников, получающих общее или среднее профессиональное образование, будут сокращены на более чем 639 млн руб. в год.
Поскольку повышение нижнего предела призывного возраста приведет к сокращению числа россиян, которых можно призвать на службу в армию, то верхний предел должен быть повышен до 30 лет, отметили авторы законопроекта. При этом россияне, достигшие 18 лет после 1 января 2024 г., могут быть зачислены на военную службу ранее дня наступления призывного возраста, если выразят такое желание и подадут заявление в призывную комиссию.